In Heddesheim wird es auch in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. „Nach der Ankündigung der Landesregierung Baden-Württemberg, Weihnachtsmärkte ab Mittwoch, 24. November, nur noch unter 2Gplus-Bedingungen durchführen zu dürfen, sagt die Gemeinde Heddesheim nach intensiver Abwägung den am kommenden Wochenende geplanten Weihnachtsmarkt kurzfristig ab“, schreibt die Verwaltung am Dienstag

