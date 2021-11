Heddesheim sagt Martinszug wegen Corona ab

Heddesheim. In Heddesheim wird es auch in diesem Jahr keinen Martinszug geben. das hat die Gemeinde am Mittwoch mitgeteilt. „Eine Entscheidung, die den Verantwortlichen der Gemeindeverwaltung nicht leichtgefallen, jedoch aufgrund der aktuellen Entwicklung der Infektionslage und dem Erreichen der Warnstufe notwendig ist“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus.

„Wir haben den Umzug die ganze zeit geplant“, erklärt Sabine Köhler aus dem rathaus. Wegen der aktuellen Entwicklung habe man sich aber nun doch zu einer Absage entschieden. Die organisatorischen Auflagen laut Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg wären nur mit einem großen organisatorischen Aufwand zu erfüllen, heißt es zur Begründung in der Erklärung.

Die Schulen und Kindergärten seien dazu aufgerufen, die Geschichte des Heiligen Martin in einem kleinen Rahmen innerhalb der Klassen oder Kindergartengruppen zu vermitteln „und diesen schönen Brauch auf diesem Weg zu pflegen“.

Die Gemeinde kündigt weiterhin an, dass für alle kommunalen Veranstaltungen ab sofort die 2G-Regel gilt. Das bedeutet, dass der Zutritt ausschließlich Geimpften und Genesenen mit entsprechendem Nachweis gestattet ist. Zunächst betrifft diese Regelung die Theaterreihe, die aufgrund der größeren Raumkapazität auch weiterhin in der Nordbadenhalle durchgeführt wird. Das nächste Theaterstück findet am Dienstag, 16. November, statt. Die Theaterabonnenten erhalten hierzu ein separates Informationsschreiben.

Es gibt noch eine gute Nachricht: Der Heddesheimer Weihnachtsmarkt am 1. Adventswochenende (26. bis 28. November) findet wie geplant statt. Auch hier gilt aber das 2G-Modell.