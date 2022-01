Heddesheim plant 2022 wieder einen Sommertagszug mit Umzug

Zweimal wurde der Sommertagszug wegen Corona abgesagt, in diesem Jahr soll er wieder stattfinden. In der Sitzung des Kultur- und Sportausschusses am Dienstag, 8. Februar, soll neben dem 35. Heddesheimer Sommertagszug auch das Jugendferienprogramm 2022 besprochen werden. Im vergangenen Jahr hatten sich, trotz der besonderen Herausforderungen durch die Corona-Regelungen, 15 Vereine und Organisationen daran beteiligt und an 28 Tagen Angebote unterbreitet. „Die Verwaltung ist zuversichtlich, dass sich auch in diesem Jahr ein ansprechendes Gesamtprogramm ergibt“, heißt es aus dem Rathaus.

Der Sommertagszug findet am Sonntag, 3. April, um 14 Uhr statt. Dabei gibt es einige organisatorische Neuerungen. So ist in diesem Jahr eine geänderte Streckenführung vorgesehen. Der Umzug beginnt in der Ahornstraße und führt mit Ziel in der Ortsmitte durch Bismarckstraße, Vorstadtstraße und Oberdorfstraße. Die Zugaufstellung wird auf dem Parkplatz des Badesees stattfinden, die Verbrennung des Winters und das Frühlingsfest im Ortskern.

„Es ist uns ein großes Anliegen, den Zuschauerinnen und Zuschauern sowie allen Beteiligten, einen abwechslungsreichen und sehenswerten Zug zu präsentieren“, schreibt die Gemeinde. Sie fordert die Vereine und Organisationen deshalb auf, sich an dem Zug zu beteiligen.

Anmeldungen für den Sommertagszug und das Jugendferienprogramm nimmt Sabine Köhler von der Hauptverwaltung telefonisch (06203/10 12 78) oder per E-Mail (sabine.koehler@heddesheim.de) und persönlich entgegen. Die Heddesheimer Vereine und Organisationen wurden ebenfalls bereits schriftlich informiert.