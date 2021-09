Mit einem ausgelassenen vierstündigen Fest in der Freizeithalle Hedddesheim haben die „Hellesema Grumbe“ ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Als sich die Grumbe 1996 gründeten, herrschte eigentlich große Fasnachts-Tristesse in Heddesheim. „Damals gab es keine traditionellen Maskenbälle mehr“, so der Ehrenpräsident Hans-Willi Keller. Also wurde flugs ein neuer Verein ins Leben gerufen und beim

...