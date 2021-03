  Heddesheim: Fast 80 Kinder bei Rallye durch den Ort dabei

Auch wenn das Jugendhaus in Heddesheim momentan geschlossen ist, sind die Mitarbeiter Anne Bauer und Uli Biedermann nicht untätig. Neben Beratungsgesprächen, Lernhilfe und digitalen Angeboten haben sie sich zuletzt beispielsweise extra ein Rallye-Quiz für Kids ausgedacht, bei dem diese ihr Wissen über den Ort unter Beweis stellen konnten.

Dafür mussten die jungen Teilnehmer fünf verschiedene Stationen in Heddesheim abfahren und dort knifflige Fragen beantworten. Am Rathaus galt es etwa, den richtigen Namen des Vor-Platzes zu finden. Bei der Feuerwehr sollten die Leerungszeiten des Briefkastens notiert werden. An der Hans-Thoma-Schule mussten die Teilnehmer unter anderem die richtige Farbe des Vordachs zuordnen und an der Karl-Drais-Schule die Anzahl grüner Fenster zählen. Am Bolzplatz stellte sich die Frage, ob Hunde auf den umzäunten Fußball-Platz dürfen, und am Jugendhaus hieß es beispielsweise, die Farbe von Seilen am Niederseilgarten richtig zuzuordnen.

Insgesamt gab es 17 Fragen zu beantworten und 18 Punkte zu erspielen. Die Teilnahme-Zettel gab es zum Ausdrucken auf der Internetseite des Jugendhauses oder im Just direkt bereits ausgedruckt zum Abholen. Wer sie ausgefüllt wieder abgab, nahm am Gewinnspiel teil. 79 Kinder und Jugendliche nutzten ihre Chance. „Jedes Mal, wenn ich zum Briefkasten bin, lagen dort neue Rallye-Zettel“, erzählt Jugendhausleiterin Anne Bauer und räumt ein: „Mit so einer großen Teilnahme hatten wir bei weitem nicht gerechnet.“ Die Freude im Team sei umso größer.

Nach Auswertung der Zettel zeigte sich, dass 33 Kinder alle Aufgaben richtig gelöst hatten. „Manche Fragen waren etwas tricky, und man musste genau zählen oder hinschauen“, erklärt Bauer. An der Thoma-Schule etwa führen zwei Treppen ins Gebäude, die eine unterschiedliche Stufenanzahl haben: „Da musste man dann schon genau lesen, nach welcher der beiden Treppen gefragt war.“

Unter allen Einsendern, die 18 Punkte komplett hatten, wurden die Gewinner per Los ermittelt. Dabei schaffte es Johannes (11 Jahre) auf den ersten Platz, Lara (10) ergatterte den zweiten und Tim (8) den dritten Platz. Alle drei erhielten jeweils ein Gesellschaftsspiel samt Süßigkeiten. Doch auch alle anderen Teilnehmer gingen nicht leer aus: Für die Kids hatte das Just-Team Belohnungstüten gepackt, die neben Süßem auch Zettel mit Spiel-Ideen für zu Hause enthielten und direkt in die Briefkästen der Teilnehmer wanderten.

„Auch wenn wir die Preise dieses Mal leider nicht persönlich übergeben konnten, haben sich die Kids sehr darüber gefreut“, stellt Anne Bauer fest. „Einige der Eltern haben sich bei uns sogar extra für die tolle Aktion und den Trostpreis bedankt. Das war total süß. Für uns war das Rallye-Quiz also ein voller Erfolg!“

Auch wenn das Gewinnspiel inzwischen beendet ist, kann das Quiz weiterhin auf der Internetseite des Jugendhauses unter www.heddesheim.de/jugendhaus heruntergeladen werden. Wer also noch nicht dabei war, kann das Ratevergnügen nachholen. red