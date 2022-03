„In meinem Leben nochmal auf Reisen gehen, ämol unner die Leit soi“, freut sich die alte Kirchenbank der Evangelischen Kirche in Heddesheim. Zum 150. Geburtstag des Gotteshauses (1872) in der Beindstraße geht das schwere Möbel auf Tour durch die Gemeinde, und Luise Bock lässt die Bank am Sonntag auf ihrer ersten Station im frühlingshaft dekorierten Hof an der alten Schmiede in der

...