Heddesheim: Ein Duo führt die Landfrauen

Heddesheim. Christiane Heidrich und Helga Lederle werden in Zukunft als Team die Heddesheimer Landfrauen führen. Sie traten die Nachfolge von Ingrid Bach (Bild) an. Die bisherige Zweite Vorsitzende Ursula Schmidt skizzierte die vielfältigen Aufgaben, die Bach mit Bravour gelöst hat.

Sie erinnerte an den Blumenschmuckwettbewerb, die Mithilfe beim Maimarkt, den Jubiläen zum 60- und 70-jährigen Bestehen der Landfrauen, die Teilnahme bei den örtlichen Veranstaltungen, die zahlreichen Bastelabende bei Bachs sowie den Landkreistag 2016 in der Nordbadenhalle.

Erfolgreich war auch die Teilnahme beim Festzug zur 1100-Jahrfeier der Gemeinde. Gerne denken die Helferinnen an die Gestaltung des Wagens für den Sommertagszug in der Bachschen Scheune. „Die gemeinsamen Abende werden wir vermissen“, stellte Schmidt fest und überreichte Ingrid Bach zum Dank ein Geschenk.

Der neue Vorstand Vorsitzende: Christiane Heidrich und Helga Lederle Kassiererin: Sigrid Schaaff Schriftführerin: Monika Bach Beisitzerinnen: Christel Herre, Ilse Herre Gudrun Koschel, Ursula Schmidt und Erika Treiber Kassenprüferinnen: Gabi Ebert und Heide Kessler

Ebenfalls aus der Vorstandschaft scheidet Ursula Laue aus. „16 Jahre hast du gewissenhaft unsere Kasse geführt und sehr gute Arbeit geleistet“, lobte Schmidt. Lob erntete auch Sabine Kemmet, sie schied nach 16 Jahren der Mitarbeit in der Vorstandschaft aus. Beiden Damen übergab Ursula Schmidt Geschenke.

„Nach 35 Jahren scheide ich heute aus der Vorstandschaft aus, 16 Jahre war ich Schriftführerin und die letzten 19 Jahre Vorsitzende“, sagte Ingrid Bach mit Wehmut bei ihrer Abschiedsrede. Sie hatte bei der Wahl zur Vorsitzenden nicht geglaubt, dass sie so lange Jahre die Heddesheimer Landfrauen vertreten würde. „Die Arbeit hat sehr viel Spaß gemacht. Mein Dank gilt meiner Stellvertreterin Ursula Schmidt, sie war eine große Stütze“, so Bach. „Auf das gesamte Team im Vorstand war immer Verlass“, stellte die scheidende Vorsitzende fest und versprach: „Wenn ihr mich braucht, bin ich auch in Zukunft da“.

Sehr kurzer Jahresbericht

Sigrid Schaaff verlas den wohl kürzesten Jahresbericht seit Bestehen des Vereins. „Alle geplanten Veranstaltungen fielen 2020 ins Wasser“, sagte Schaaff. Ursula Laue konnte bei ihrem letzten Bericht eine gute Kassenlage vorweisen. Christiane Heidrich und Helga Lederle bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Unter der Leitung von Birgit Schulz wurden die Neuwahlen in geheimer Wahl durchgeführt.

Aus seinem Mundartbuch „Uffgschnabdes“ las Dieter Kolb nach dem offiziellen Teil Geschichten vor. Die Episoden „Duaksheabschd“, „Bauarebu“ oder dem „Honddeschl“ wurden mit Beifall belohnt.