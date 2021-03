  Heddesheim: Dreimal Ja, einmal Nein im Gemeinderat

Über vier Anträge hat der Heddesheimer Gemeinderat in seiner Haushaltssitzung beraten, drei davon werden weiterverfolgt, einer ist erstmal vom Tisch. Ein Überblick:

Leitlinien für Bürgerbeteiligung

Am Beispiel der geplanten Bürgerbeteiligung zur Gestaltung der Unterdorfstraße wird erarbeitet, wie die Einwohner künftig mitdiskutieren sollen. © Anja Görlitz

Die FDP-Fraktion will mit verbindlichen Kriterien die „Grundlage für eine transparente, verlässliche und stetige Bürgerbeteiligung“ in Heddesheim schaffen. Dies solle in Form von Leitlinien geschehen, die „in Beteiligungssatzungen im Ortsrecht verankert werden“, so der Antrag. Auch hieran sollen neben Gemeinderat und Verwaltung schon die Bürgerinnen und Bürger mitarbeiten. „Unsere Welt, unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft werden immer dynamischer und komplexer“, begründete FDP-Fraktionschef Simon Jarke den Vorschlag in der Sitzung. Um dieser Entwicklung zu begegnen und Chancen zu nutzen, brauche es „die Ideen, die Kreativität und das Engagement möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger“. Wie Bürgermeister Michael Kessler ausführte, eigne sich die anstehende Diskussion zur Ortskernsanierung, insbesondere zur Neuordnung in der Unterdorfstraße, um das Thema am praktischen Beispiel auszuarbeiten. Das sah der Gemeinderat ebenso und stimmte zu.

Kommunaler Wärmeplan

Ein kommunaler Wärmeplan soll „als strategische Grundlage konkrete Entwicklungswege zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung aufzeigen“, schlägt die FDP-Fraktion in ihrem zweiten Antrag vor. Energie aus fossilen Energieträgern werde sich verteuern, damit werde Klimaschutz auch zu einer Frage der Wirtschaftlichkeit, führte Fraktionschef Jarke aus. Ein Wärmeplan können Instrument sein, „um Diskussionen anzuregen und Lösungen aufzuzeigen“.

Auch hier folgte der Gemeinderat einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung, das Thema zunächst in einer Sitzung des Umweltausschusses - voraussichtlich im zweiten Halbjahr - zu vertiefen. Im Klimabericht habe die Kommune ja schon ihre Prioritäten für die nähere Zukunft gesetzt, erinnerte Kessler. Die im Dezember vorgestellte Liste sieht den Ausbau von erneuerbaren Energien, die Verstetigung des Energiemanagements, ein Pflegekonzept und mehr Öffentlichkeitsarbeit vor. Sollen die Prioritäten neu gesetzt werden, müsse man darüber neu diskutieren. Auch sei noch nicht klar, was so ein Wärmeplan koste.

Die Fraktionen konnten das so mitgehen, auch die Antragsteller von der FDP - „wenn dies das Signal ist, das Thema im Ausschuss ernsthaft zu diskutieren“. Kessler: „Wir diskutieren immer ernsthaft.“

Hilfe aus der Krise

Die CDU-Fraktion möchte die örtlichen Vereine zusätzlich unterstützen und bittet die Verwaltung, die Möglichkeiten dazu zu prüfen. Beraten werden solle auch über eine Anpassung der „monetären Zuwendungen“, heißt es in dem Antrag. „Wir merken in diesen Zeiten besonders, wie wichtig unsere Vereine als Treffpunkt sind und als soziales Gefüge“, argumentierte CDU-Fraktionschef Martin Kemmet. Dies gelte es zu erhalten. Er sah wie die Verwaltung die richtige Vorgehensweise darin, sich zunächst mit den Vereinen an einen Tisch zu setzen, um zu erfahren, wie die individuellen Bedürfnisse und Probleme sind. „Wir wollen von den Vereinen hören, was sie sich vorstellen“, unterstrich Kessler. Es gehe ja nicht nur um finanzielle Hilfen, sondern auch darum, wie es nach der Pandemie wieder weitergehen könne. Auch hier stimmten alle Fraktionen zu. „Wir müssen die Vereinslandschaft am Leben erhalten und ins Leben zurückbringen“, bekräftigte etwa SPD-Fraktionschef Jürgen Merx: „Das kann sehr vielschichtig sein.“

Mittelkonto für Umweltschutz

Keinen Erfolg hatten die Grünen mit ihrem Anliegen, 500 000 Euro im Haushalt per se für Umwelt- und Klimaschutz zu reservieren, indem ein entsprechendes Mittelkonto geschaffen beziehungsweise vorhandene Konten entsprechend aufgestockt werden.

„Wir würden uns intensivere Schritte wünschen“, führte Grünen-Fraktionschef Günther Heinisch aus und mahnte beim Klimaschutz mehr Tempo an, das mit dem Geld erreicht werden solle.

Eine zeitweise hitzige Diskussion entzündete sich an einer Formulierung im Antrag, wonach es an der Zeit sei, Klimaschutzkonzept und Leitbild „aus der Schublade zu holen“. Dass diese dort ruhten, wollte Bürgermeister Kessler so nicht stehenlassen: „Wir orientieren uns an diesen Zielen“, entgegnete er, erinnerte an die im Dezember vorgestellte Prioritätenliste und rechnete vor, dass im neuen Etat 700 000 Euro in den Klimaschutz flössen, Maßnahmen der Gebäudesanierung eingerechnet. „Natürlich machen wir bei jeder Sanierung Fortschritte“, räumte Heinisch ein. Das Tempo genüge aber nicht, daher brauche es „Ziele die wir aktiv mit Maßnahmen angehen.“ Für die Mehrheit der Räte müssten diese aber erst konkret benannt werden, bevor man „willkürlich“ (Kemmet) und „ohne Konzept“ (Merx) Mittel binde.