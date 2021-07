Heddesheim: Dichter und Denker Siegfried Laux verstorben

Siegfried Laux ist in der Nacht von Sonntag auf Montag im Alter von 95 Jahren friedlich eingeschlafen. Das teilte der Wellhöfer Verlag mit. Laux ist es maßgeblich zu verdanken, dass der bedeutendste Mannheimer Mundartdichter Hanns Glückstein in den letzten Jahrzehnten nicht in Vergessenheit geraten ist und viele seiner Werke nach Jahrzehnten überhaupt erstmals veröffentlicht wurden.

Als sein Großneffe hat er es sich zur Aufgabe gemacht, den Glückstein-Nachlass, den er dem Marchivum Mannheim übergeben hat, zu sichten, zu strukturieren und eine große Zahl seiner bekannten, aber auch seither unveröffentlichten Gedichte und Prosatexte Hanns Glücksteins zu veröffentlichen. Entstanden sind unter anderem die Bücher „Hanns Glückstein – Der lachende Poet“ und „Hanns Glückstein – Spielmann am Rhein“ sowie die gemeinsam mit Hans-Peter Schwöbel herausgegebene CD „Luscht am Lewe“ (Musik: Adax Dörsam, Verlag Regionalkultur). Ebenso lag es ihm am Herzen, jüdische Dichter Mannheims vor dem Vergessen zu bewahren und überhaupt bekannter zu machen. So hat er in Zusammenarbeit mit Hans-Peter Schwöbel das für die Mannheimer Erinnerungskultur überaus wichtige Buch „Mannem, wann ich dein gedenk“ erarbeitet.

1926 in Kleingemünd geboren, kam er nach Krieg und Gefangenschaft nach Mannheim, wo er sein Abitur ablegte und eine Lehre beim Amtsgericht absolvierte. 1974 zog er mit seiner Frau nach Heddesheim. „Der Ruhe wegen“, wie er einmal sagte. Seine große Leidenschaft war das Schreiben von Gedichten, aus denen er auch bei Veranstaltungen rezitierte. hje (BILD: Dieter Kolb)

