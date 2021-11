Heddesheim: Blechdosen-Ausstellung bleibt geschlossen

Heddesheim. Die Interessengemeinschaft (IG) Heimatgeschichte Heddesheim wird aufgrund der aktuellen Corona-Lage ihre Ausstellung „Nostalgie-Blechdosen und ihre Geschichten“ im Alten Rathaus dieses Jahr nicht mehr öffnen. Das teilte Edith Sollich mit. Geplant waren Öffnungen am 5. und 12. Dezember. Es bestehe aber weiterhin die Möglichkeit zu individuellen Führungen in kleinen Gruppen. Wer Interesse an einer Führung mit mehreren Personen hat, kann sich gerne mit Hubert Kolkhorst, Telefon 06203/4 19 22, in Verbindung setzen. Die IG hofft, die Ausstellung ab Ende Januar 2022 nochmals präsentieren zu können.



