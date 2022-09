Heddesheim baut Glasfasernetz für seine Einrichtungen

Heddesheim. Die Gemeinde Heddesheim investiert weiter in den Bau eines eigenen Glasfasernetzes für ihre Liegenschaften. Einem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt. Aktuell läuft nach Angaben von Hauptamtsleiter Julien Christof bereits der Anschluss von Rathaus, Bürgerhaus, Feuerwehrhaus und Hans-Thoma-Schule im Ortskern. Im Sportzentrum wurden die nötigen Leerrohre bereits mit dem Nahwärmenetz verlegt. Hier befinden sich unter anderem Hallenbad, Eisbahn, Sporthallen, Badesee und Jugendhaus. Außerdem beginnt in Kürze der Bau der Heddesheim-Arena, die bis Ende des Jahres in Betrieb gehen soll und ebenfalls einen Glasfaseranschluss benötigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schaltzentrale wird sich laut Christof im Jugendhaus befinden, wo auch der Anschluss an das Netz erfolgt. Ein Reserveanschluss werde im Bürgerhaus installiert. Damit wären alle kommunalen Einrichtungen per Glasfaser miteinander verbunden. „Wir brauchen dann die einzelnen Anschlüsse nicht mehr und sind damit autarker“, erläuterte der Hauptamtsleiter. In einem ersten Schritt werden noch in diesem Jahr für rund 17 000 Euro unter anderem Jugendhaus und Arena angeschlossen, in einem zweiten im kommenden Jahr für rund 40 000 Euro der Rest. Den Auftrag vergab der Rat an die örtliche Firma Spilger Hard- und Software. hje

Heddesheim verbindet seine EInrichtungen per Glasfaserkabel.