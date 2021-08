Heddesheim: 300 Besucher bei Ausstellung „stART“

Der Kunstverein hat nach der Ausstellung „stART“ am Wochenende eine rundum positive Bilanz gezogen. „Wir haben unser Ziel erreicht“, sagte Vorsitzender Bernd Gerstner im Gespräch mit den „MM“. Rund 300 Besucher waren an drei Tagen gekommen, um die Werke von 20 Ausstellenden zu sehen - manche auch, um zu kaufen.

„Den Künstlern haben wir die Möglichkeit geboten, sich in einem schönen Rahmen zu präsentieren“, erklärte Gerstner weiter: „Damit haben wir die Kunst ins Ort gebracht, und das wurde auch von den Bürgern angenommen.“ Angesichts der Besucherzahl spricht Gerstner von einem Erfolg, mit dem so nicht unbedingt zu rechnen gewesen sei. Und das, obwohl wegen Corona weder Bewirtung noch musikalische Begleitung möglich gewesen seien.

Die Ausstellung im Bürgerhaus stieß auf großes Interesse. © Kunstverein

„Die Künstler waren alle froh, ihre Arbeiten wieder einmal präsentieren zu können“, berichtet Gerstner. Dabei sei es vielen wichtig gewesen, zu zeigen, dass sie sich weiterentwickelt hätten, und was auch in der Coronazeit entstanden sei. Besucher hätten sich von der großen Bandbreite und dem hohen Niveau angetan gezeigt. „Buntes Bild, sehr vielfältig, sehr gute Qualität“, so oder so ähnlich lauteten Stimmen. Lob für die Werke und den Veranstalter kam auch von Bürgermeister Michael Kessler. In zwei Jahren soll es „stART“ erneut geben, dann auch mit Skulpturen und Fotografien.