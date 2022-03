Heddesheim: 2021/22 fast 72 500 Besucher auf der Kunsteisbahn

Trotz Corona-Einschränkungen, verregneter Weihnachtsferien und des ausgefallenen „Eiszauber“ blickt Heddesheim auf eine erfolgreiche Kunsteisbahn-Saison 2021/22. „Sogar eine super Saison“, freut sich am Dienstagmittag Bürgermeister Michael Kessler über knapp 72 500 Besucher zwischen dem 1. November und Mitte März auf der Freiluft-Freizeitanlage im Sportzentrum der Gemeinde. Damit liegt die Eisbahn über dem jährlichen Mittel von rund 67 000 Gästen pro Saison.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Vorsaison lautete die ernüchternde Bilanz des Heddesheimer Eisvergnügens noch 542 Besucher. Gleich nach dem Eröffnungstag am 1. November 2020 musste die Anlage Pandemie-bedingt schon wieder schließen, die Saison fiel komplett aus. Umso erfreulicher nun das Fazit des Bürgermeisters, seiner beiden Eismeister Uwe Menz und Ivo Herschel sowie Betriebsleiter Christoph Di Vita: „Der Zustrom hat sich so nach und nach sehr positiv entwickelt. Bei den Corona-Einschränkungen war ja nur wenig möglich in der Region. Da konnten wir mit unserer Freiluftanlage gut dagegenhalten“, betont Kessler.

Allein der beliebte „Eiszauber“ musste ausfallen, konnte wegen der Pandemie und den dadurch begrenzten Einsatzmöglichkeiten und Kalkulationsrisiken der beteiligten Vereine nicht durchgeführt werden. Was Kessler bedauert: „Da kamen sonst zu den beiden Terminen bis zu 4000 Besucher.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ob der Rentner als Stammgast aus Fürth im Odenwald, die jungen Leute aus der gesamten Region bei der samstäglichen Eis-Disco oder die Schüler vor Ort - alle Altersgruppen zog es trotz Corona zu den verschiedenen Attraktionen auf die Eisfläche. 119 Mal wurde die neue Jahreskarte für Kinder und Jugendliche verkauft. „Die Jungs und Mädchen haben das Ticket gut genutzt, es kamen bis zu 800 pro Monat“, berichtet der Bürgermeister. Familienkarten wurden 2564 Mal verkauft. Auch an den Kindernachmittagen herrschte meist reger Andrang, zusammengerechnet nennt die Statistik gut 1900 Kids an diesen Montagnachmittagen,

Eis-Disco als Höhepunkt

Immer mehr zum Highlight für die Jugend entwickelte sich im Laufe der Wintermonate die Eis-Disco jeden Samstag von 17 bis 22 Uhr. „Insgesamt kamen hier mehr als 10 000 Jugendliche an den 17 Samstagen“, rechnet Uwe Menz vor. Dabei war die Kapazität wegen Corona auf 650 Kufencracks und Eistänzerinnen beschränkt. „Wir durften von Zeit zu Zeit hier keine Leute mehr reinlassen“, bedauert der Eismeister. Doch hier habe sich das Badesee-Zugangssystem bewährt. Wenn jemand die Eisbahn verlassen hatte, konnten durch die stetige Fluktuation wartende Disco-Besucher nachrücken. „Überhaupt waren die meisten in Corona-Zeiten sehr geduldig, ob beim Impfnachweis oder der Maskenpflicht“, ergänzt Uwe Menz. Auch die Gemeinde habe den Zugang gerade an den besucherstarken Wochenenden durch zusätzliches Personal vom Bauhof und den kommunalen Ordnungsdienst gut im Griff gehabt, lobt der Bürgermeister.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Eine weitere Herausforderung für Mitarbeiter sowie die Rettungsdienste seien 2021/22 die kaum vermeidbaren Unfälle auf der Eisbahn gewesen. „Das hat sich aber in Grenzen gehalten. Aber an den Wochenenden war schon einiges los“, berichtet der Eismeister von gebrochenen Handgelenken und gestauchten Steißbeinen.

Kleine Sanierungen stehen an

Bis es jetzt am 1. November wieder losgeht, sind Routinearbeiten an der Kunsteisbahn angesagt. 2021 war noch die Flutlicht-Beleuchtung auf LED umgestellt worden und die Elektronik des Musik-Containers erneuert worden, jetzt stehen laut Betriebsleiter Christopher Di Vita „normale Unterhaltungsmaßnahmen und kleine Sanierungen an der Betonfläche“ an. Als zusätzliches Angebot wird den Besuchern im Winter ein neuer Unterstand mit Pavillon und weiteren Stau- und Schließfächern zu Verfügung stehen. Außerdem will Heddesheim die Kunsteisbahn noch stärker im Bewusstsein der Menschen in der Metropolregion verankern - und hat dazu ein Preview-Video über die Highlights des beliebten Freizeitvergnügens in der Gemeinde online gestellt.

Video unter www.heddesheim.de/eisbahn