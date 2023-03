Halteverbot wegen Umzug

Während des Heddesheimer Sommertagszugs am Sonntag, 26. März, gilt im Bereich der Zugstrecke ein Halteverbot. Entsprechende Schilder werden laut Verwaltung bereits am Freitag, 24. März, in der Schulstraße und in der Beindstraße/Muckensturmer Straße sowie in Teilbereichen der Bismarckstraße und Ahornstraße beidseitig aufgestellt. Das Halteverbot gilt für Sonntag von 10 bis etwa 16 Uhr. Die Gemeindeverwaltung bittet die Anwohner und Besucher, ihre Fahrzeuge an diesem Tag in den benachbarten Straßen und auf dem Parkplatz beim Friedhof abzustellen. Der Parkplatz am Festplatz (Nogent-le-Roi-Platz) wird ebenfalls abgesperrt. Zuschauer werden gebeten, in umliegenden Straßen zu parken. red

