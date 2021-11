Halloween-Feier im Jugendhaus Heddesheim

Es ist inzwischen schon Tradition, dass das Jugendvertretergremium Heddesheim (JVG) zusammen mit dem Jugendhaus Just zu Halloween eine Veranstaltung für Kids & Jugendliche anbietet. Am vergangenen Samstag war es dementsprechend wieder so weit, und das Jugendhaus wurde zum Zufluchtsort für allerlei Schreckensgestalten. Die Feier richtete sich an Kids und Jugendliche von 8 bis 13 Jahren, die dort am Vorabend von Halloween gebührend den Tag der Monster und Hexen feiern konnten.

Wer den Weg ins Jugendhaus fand, konnte dort am Eingang auch direkt schon seinen Mut an der Grusel-Station unter Beweis: Dort stand eine schwarze Box, in die die mutigen Besucher greifen sollten, um zu erfühlen, was sich in ihr befindet. Anstatt einen Gegenstand zu ertasten, kam ihnen jedoch vom offenen Boden der Box unerwartet die Hand eines Jugendvertreters entgegen, der nach der Hand der Kids griff. Dies sorgte für so manchen Schreckmoment und kurzen Aufschrei, alle Kids waren am Schluss jedoch sichtlich stolz, sich getraut und in die Box gegriffen zu haben.

Attacke auf Ballons

Nachdem sich die Besucher vom Schrecken erholt und sich mit Hot Dogs, Brownies und Getränken versorgt hatten, starteten auch schon die Spiele. Zunächst stand Ballons-Zertreten auf dem Plan, bei dem die Kids Halloween-Ballons an die Füße gebunden bekamen und diese gegenseitig kaputttreten mussten. Wer als letztes übrigblieb und einen heilen Ballon an den Füßen hatte, gewann das Spiel. Hierbei bewies Helena (12) die größte Ausdauer und schaffte es, sich im Finale gegen zwei Jungs durchzusetzen und ihren Ballon bis zum Schluss vor dem Zerplatzen zu bewahren. „Das war gar nicht so einfach“, stellte sie anschließend erschöpft fest.

Beim Halloween-Bingo ging es anschließend darum, auf den zuvor vorbereiteten Bingo-Karten die richtigen Kombinationen zu markieren. Anstelle von Zahlen wie beim normalen Bingo wurden hier jedoch Halloween-Symbole gezogen. Für jedes gezogene Symbol wurde das entsprechende Feld markiert, wer als erstes eine Reihe vertikal oder horizontal komplett markieren konnte, war der Sieger und durfte laut „Bingo“ rufen. Bei diesem Spiel hatte Nele (9) Glück und konnte als erstes eine vollständige Reihe vorweisen. „Ich hab vorher noch nie bei etwas gewonnen. Das Spiel hat total Spaß gemacht“, freute sie sich.

Das Highlight des Abends war schließlich der Kostümwettbewerb. Nachdem alle Besucher, die verkleidet gekommen waren, sich zuvor bereits über ein Freigetränk freuen konnten, durften sie sich am Ende dem Urteil der anderen Besucher und der Jugendvertreter stellen und die Kreativität ihres Kostüms bewerten lassen. Hierbei wurde anhand von Applaus entschieden, wer das gruseligste Kostüm hatte.

Kostüme im Wettbewerb

Als Sieger konnte hierbei Stella (11) den meisten Applaus ernten, die als Gespenst mit cooler Sonnenbrille verkleidet war. Sie durfte sich über einen Kino-Gutschein samt Knabbereien freuen. Knapp dahinter auf Platz 2 folgte Sarah (10) als Gefängnis-Zombie sowie auf dem dritten Platz Lina (9), die als Hexe samt Hexenbesen verkleidet war. Auch sie erhielten eine süße Überraschungstüte.

Nach dem Kostümwettbewerb waren die zweieinhalb Stunden der Feier dann auch schon vorbei und alle Kids gingen ausgelassen und gut gelaunt nach Hause. Auch für die Jugendvertreter bzw. die Mitarbeiterin des Jugendhauses war die Feier ein voller Erfolg und alle stellten gemeinsam fest, dass sie sich schon auf die Halloween-Feier im nächsten Jahr freuen.