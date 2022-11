Gutes Beispiel für andere

Das Heddesheimer Neubaugebiet Mitten im Feld wird immer mehr zu einem eigenen kleinen Dorf in der Gemeinde. Die Bauplätze füllen sich, die Menschen ziehen ein, und jetzt kommt auch der Handel. Das, worüber anderswo noch fleißig diskutiert wird, wird in Heddesheim ganz einfach umgesetzt. Von Anfang an war klar, dass es in dem Quartier am Ortsrand auch eine funktionierende Nahversorgung geben soll. Immerhin leben dort am Ende schätzungsweise 1500 Menschen. Sie alle können dank der Geschäfte, die jetzt und im Laufe des nächsten Jahres eröffnen, sozusagen vor der Haustür einkaufen, was sie zum täglichen Leben brauchen.

Natürlich ist es mehr als bedauerlich, dass der letzte Handwerksbäcker in Heddesheim in diesem Jahr seinen Ofen für immer hat erkalten lassen. Aber das tägliche Brot ist immer noch besser, wenn es täglich frisch gebacken wird als wenn es als Massenware aus der Fabrik kommt und tagelang in der Verpackung schlummert, ehe es auf dem Tisch liegt. Für die Bewohner bedeutet das Nahversorgungszentrum ein Plus an Lebensqualität. Sie haben kurze Wege, brauchen für die wichtigsten Besorgungen kein Auto, sondern können zu Fuß gehen oder mit dem Rad fahren. Das ist zugleich ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz, denn jeder nicht gefahrene Autokilometer ist ein Gewinn für die Umwelt.

An Heddesheim können sich andere ein Beispiel nehmen. Wenn es in Neckarhausen-Nord um die weitere Entwicklung geht, wäre das ein gutes Modell. Auch dort wünscht man sich bekanntlich eine gute Nahversorgung. Mit dem Handelsriesen Edeka gibt es bereits einen Interessenten, und über Grundstücke verfügt die Kommune hier ebenfalls.

Nicht weniger bemerkenswert ist der Bau von Sozialwohnungen in diesem neuen Heddesheimer Quartier. Auch hier geht die Gemeinde mit gutem Beispiel voran, indem sie ab 2023 mehr als 70 Wohneinheiten bauen lässt, die dauerhaft zu bezahlbaren Preisen vermietet werden und obendrein in einem architektonisch reizvollen Gebäudekomplex entstehen. So wird das Baugebiet am Ortsrand zu einem echten kleinen Dorf, in dem Menschen aller Einkommensstufen miteinander leben können. Denn ein kleines Eigenheim ist auch „mitten im Feld“ für die meisten kaum finanzierbar.