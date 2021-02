Knapp zwölf Millionen Euro an Investitionen, darunter große Sanierungsprojekte, Gewerbegebietserweiterung und weichenstellende Planungsaufgaben: „Das Paket, das wir in diesem Haushalt schultern, ist groß“, lautete das Fazit von Bürgermeister Michael Kessler am Ende der Etatdebatte im Heddesheimer Gemeinderat. Dieser beschloss das Zahlenwerk gegen die Stimmen der vier anwesenden Grünen-Räte.

Nun will das, was in Zahlen auf Papier steht, abgearbeitet werden – auch in einer laut Bürgermeister „schwierigen Zeit für alle“. Im Rathaus sorgt derzeit bekanntlich nicht nur Corona für einen Ausnahmezustand. Hinzu kommen organisatorische Veränderungen, wie Kessler erinnerte – im Bauamt, im Bürgerservice, in der Finanzverwaltung. Auch räumlich führt das zu großen Baustellen – buchstäblich. Nebenbei mussten von 135 Beschäftigten laut Kessler allein 40 innerhalb von zwei Jahren neu integriert werden – „durch Corona kennen sich manche noch gar nicht“. Erst recht unter diesen Umständen lobte der Verwaltungschef seine Mitarbeiterinen und Mitarbeiter: „Wir können alle stolz sein auf das Team.“

Ordentliches Ergebnis positiv

Viel Lob und Dank hörten in der Sitzung freilich insbesondere Kämmerer Martin Heinz und seine Kollegin Bettina Nölling: für die Erarbeitung des Haushalts ebenso wie für die informative Aufbereitung von Kennzahlen im schließlich erst zweiten Jahr mit doppischem Etat. Der schließt im laufenden Bereich mit einem zwar kleinen, aber doch positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 81 000 Euro.

„Vielerorts werden die kommunalen Haushalte derzeit mit Defiziten beschlossen“, betonte Kessler. Laut einer bundesweiten Umfrage planten zwei Drittel aller Kommunen Steuererhöhungen oder wollten Leistungen streichen, also beispielsweise Einrichtungen schließen. Kein Thema in Heddesheim. Die finanzielle Situation sei stabil, alle gemeinsam – auch der Gemeinderat – hätten daran mitgearbeitet, dass es keine strukturellen Defizite gebe. Auf der Einnahmeseite profitiere die Gemeinde von der positiven Steuerentwicklung insbesondere aufgrund einer „ausgewogenen Firmenstruktur“ und der positiven Bevölkerungsentwicklung vor Ort. Die gute finanzielle Situation sei „keine Eintagsfliege“, so der Bürgermeister weiter. Auch die mittelfristigen Zahlen belegten eine gute substanzielle Verfassung.

Da das ordentliche Ergebnis im Unterschied zu früher auch Abschreibungen abbildet – rund 2,2 Millionen Euro – müssen diese auf der Einnahmeseite erwirtschaftet werden. Das gelingt Heddesheim mit Ausnahme von 2022 auch in den nächsten Jahren, so der Plan. Das kleine Defizit im kommenden Jahr liege am unerwartet guten Ergebnis 2020, das zwei Jahre später zu höheren Umlagezahlen führt, wie Kessler erläuterte.

Politisch gewollt seien die hohen Ausgaben im Bereich Kinder und Jugend, die in Heddesheim seit Jahren steigen – auf inzwischen sechs Millionen Euro (2012: drei Millionen Euro). Grund seien im Kindergartenbereich zusätzliche Betreuungsplätze und die Verkleinerung von Gruppen. Bei den Schulen stiegen die Aufwendungen insbesondere wegen der hohen Investitionen, auf die nun Abschreibungen anfallen: „Die müssen wir jetzt auch einnehmen.“

Nur Ein- und Auszahlungen betrachtet – vergleichbar mit dem früheren Verwaltungshaushalt – kommt die Gemeinde 2021 voraussichtlich auf einen Zahlungsmittelüberschuss von rund 1,7 Millionen Euro. 2020 waren zwei Millionen geplant, 4,5 Millionen werden es voraussichtlich im Endergebnis.

Rücklage wächst

Auch in den nächsten Jahren könne zusätzliche Liquidität erwirtschaftet werden. Die Investitionsrate bleibe daher weiter hoch, blickte Kessler voraus. Wie er aufzeigte, steigen die Investitionen der Gemeinde im Mittel seit 15 Jahren. Aktuell liege man schon das vierte Jahr infolge über der Marke von zehn Millionen Euro. „Das ist für eine Gemeinde unserer Größe sehr beachtlich“, erklärte der Bürgermeister. Zumal alle Projekte auch regelmäßig umgesetzt würden: „Das sind keine Luftnummern.“ Auch in diesem Jahr sei er überzeugt, dass man das Arbeitsprogramm schaffen werde.

Neue Kredite werden zur Finanzierung nicht aufgenommen. Dass dies in den vergangenen Jahren fast zum Nullzins geschah, habe sich aber als richtig erwiesen, um Liquidität aufzubauen, so Kesser. Die Rücklage von 6,7 Millionen Euro könnte laut Plan auf etwa zehn Millionen Euro 2024 wachsen. Dies gebe Gestaltungsspielraum für neue Aufgabenstellungen: „ Wir können positiv in die Zukunft schauen.“