„Günda“ ermittelt in Kirchenkrimi

Heddesheim. Ein kurpfälzisch-literarischer Abendgottesdienst mit Manfred Kuhn und Arnim Töpel ist am Sonntag, 29. Mai, um 18 Uhr in der Evangelischen Kirche in Heddesheim zu erleben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor 450 Jahren, am 23. Dezember 1572, wurde auf dem Heidelberger Marktplatz Johannes Sylvanus hingerichtet, ein einflussreicher evangelischer Theologe unter Kurfürst Friedrich, dem Frommen, der von 1567 an als Pfarrer in Ladenburg tätig war. Manfred Kuhn, Pfarrer und ehemaliger Kirchenrat, hat diesem weitgehend unbekannten Kapitel kurpfälzischer Geschichte gerade eine Doktorarbeit gewidmet und Arnim Töpel auf Sylvanus aufmerksam gemacht. Der hat seinen Kommissar Günda auf den Fall angesetzt und daraus seinen neuesten Mundartroman geschaffen.

Schicksal und Glaube

Manfred Kuhn und Arnim Töpel erkunden auf unterschiedliche Weise, was sein Schicksal mit uns, mit dem Glauben hier und heute zu tun hat. „Wie sisch des gheat“, kommt dabei sowohl dem Dialekt als auch der Musik eine gewichtige Rolle zu; dafür sorgt Arnim Töpel als Sprecher und am Piano.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es Gelegenheit zum Austausch mit Manfred Kuhn und Arnim Töpel und ein geselliges Beisammensein im Pfarrgarten oder auch im Gemeindehaus (je nach Wetterlage). red