Grumbe feiern 25 Jahre

Der 1. HKV „Hellesema Grumbe“ 1996 feiert 2021 sein 25-jähriges Bestehen. Am Samstag, 11. September, in der Freizeithalle in Heddesheim soll gebührend nachgeholt werden, was wegen der Corona-Pandemie bei der (ausgefallenen) Kampagne nicht möglich war.

Das Fest beginnt ab 11 Uhr. Für das leibliche Wohl ist der Senat verantwortlich. Es gibt unter anderem zum Mittagessen Sauerbraten mit Knödeln und Rotkraut sowie Pommes, Currywurst, und vieles mehr, auch zum Mitnehmen.

Eintritt ist frei

Ab 13 Uhr beginnt das bunte Programm mit den Ehrungen und den Auftritten der Garden. Zwischen 15 und 17 Uhr wird es international, unter anderem mit der Show des singenden Pizzabäckers Naro, der auch als noch amtierender Stadtprinz Naro I. von B&X, Prinz des Großen Feuerio, Stadt Mannheim und der Kurpfalz vielen Menschen bekannt ist.

Den Abend lassen die Karnevalisten ab 18 Uhr mit einer Aftershow-Party ausklingen. Der Eintritt ist frei. Es gelten die 3G-Regeln. Außerdem herrscht Maskenpflicht auf den Laufwegen und auch auf der Tanzfläche. red

