Grünes Fest in der Freizeithalle

Der Kreisverband Neckar-Bergstraße von Bündnis 90/Die Grünen lädt am Samstag, 4. September, ab 15 Uhr zu einer Veranstaltung unter der Überschrift „Alles ist drin – Grünes Fest“ mit der Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner und dem Duo Armani aus Ladenburg ein. Brantner, Direktkandidatin im Wahlkreis Heidelberg und Spitzenkandidatin ihrer Partei in Baden-Württemberg, wird die wichtigsten Programmpunkte und die Wahlziele der Grünen für eine klimagerechte Entwicklung und ein soziales Deutschland darlegen. Der Landtagsabgeordnete Uli Sckerl will anhand einer 100-Tage-Bilanz zeigen, was unter einer grün-geführten Landesregierung in Sachen Klimaschutz alles möglich ist. Den passenden kulturellen Rahmen setzt das Duo Armani (Gesang & Gitarre) mit Jazzmusik zum Genießen aber auch zum Nachdenken. Ein kleines Buffet und Getränke stehen bereit. Die Freizeithalle (Großsachsener Straße 35) ist halb offen und daher für eine Veranstaltung unter Corona-Bedingungen gut geeignet. Sie ist barrierefrei zugänglich. Ansonsten gelten die allgemeinen Corona-Regeln. red

