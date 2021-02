Würde es die Pandemie gestatten, Klaus Schuhmann hätte an diesem Freitag gleich doppelt Grund, seinen 70. Geburtstag zu feiern. Etwa zwei Wochen ist es her, dass der Grünen-Gemeinderat einen Schlaganfall erlitt – zum Glück zu Hause, gleich bemerkt und rasch behandelt, wie er berichtet. „Mir geht es wieder gut“, versichert er am Telefon, „aber natürlich bringt einen so eine Episode zum Nachdenken.“ Es hätte eben auch anders ausgehen können.

Was Langzeitfolgen von Krankheiten für die Betroffenen bedeuten können, weiß Schuhmann nur zu gut. Es ist sozusagen sein Spezialgebiet. Bei der Bundeswehr absolvierte der gelernte Karosseriebauer eine Ausbildung zum Krankenpfleger, bis zur Rente war er später im werksärztlichen Dienst beim Benz in Mannheim. Auch als Betriebsrat kümmerte er sich um Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Für die IG Metall, wo er in verschiedenen Gremien aktiv ist, hält er Seminare zum Thema. 2018 rief Schuhmann die Asbestose-Selbsthilfegruppe Rhein-Neckar ins Leben und begleitet dort Menschen, die um Anerkennung ihres Leidens als Berufskrankheit kämpfen, durch die gerichtlichen Instanzen.

Klaus Schuhmann feiert seinen 70. im ganz kleinen Kreis. © Martin Kemmet

Pandemiebedingt laufen viele von Schuhmanns ehrenamtlichen Engagements derzeit „auf Sparflamme“ oder eben online. Nur der Heddesheimer Gemeinderat tagt nach wie vor in Präsenz, natürlich mit gebührendem Abstand. Seit 1988 gehört Schuhmann dem Gremium an, von einer Wahlperiode Pause abgesehen. Bis 2012 war er mehr als ein Jahrzehnt Sprecher der Grünen-Fraktion, ab 2014 war er zunächst dritter, seit 2019 ist er zweiter Stellvertreter des Bürgermeisters.

Man kann ihn durchaus als Urgestein der Grünen bezeichnen, immerhin hat er den Heddesheimer Ortsverein der Partei 1984 mitgegründet. „Das war vorher eine lose grün-alternative Szenerie“, erinnert sich Schuhmann schmunzelnd an zwanglose Treffen und Überlegungen, ob und wie man sich organisieren wolle. Auch die BUND-Ortsgruppe hat Schuhmann mitgegründet, dem Roten Kreuz gehört er seit Kindesbeinen an und ist dort seit vielen Jahren im Vorstand tätig.

Begeisterter Hobby-Fotograf

Wenn zwischen so vielen Ämtern und Aufgaben Zeit ist, geht der Hobby-Fotograf gern mit der Kamera auf Motivsuche und nimmt dabei „alles, was so kreucht und fleucht“ vor die Linse. Vor einigen Jahren nahm er sich zudem die Zeit, Archive und Kirchenbücher nach Spuren seiner Vorfahren zu durchstöbern. Fündig wurde er insbesondere an der Bergstraße, wo er die „Schuhmänner“ in verschiedenen Ortschaften etliche Jahrhunderte zurückverfolgen konnte. Einen von ihnen verschlug es 1802 nach Heddesheim, hat sein Nachfahre herausgefunden.

Zu Schuhmanns eigenen Nachkommen zählen heute drei erwachsene Töchter und fünf Enkelkinder. Die jüngste Tochter habe mit ihrer Familie gerade in Heddesheim ein Haus gekauft, aber auch die beiden größeren wohnen in der Region. Ein großes Familientreffen zum Geburtstag wird es aktuell natürlich nicht geben können. „Wir bleiben im kleinsten Kreis und holen die Feier im Sommer nach“, sagt Schuhmann. Auch die Schwiegermutter wolle schließlich ihren 90. Geburtstag noch nachfeiern, erzählt er lachend. Die Geburt des jüngsten Enkelkindes vor etwa drei Monaten hinzugenommen, sind das dann sogar vier Gründe für ein Fest.