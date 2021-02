Kommunale Investitionen seien in Zeiten der Corona-Krise gut, „allerdings haben wir noch eine andere Pest am Hals“, mahnte Grünen-Fraktionschef Günther Heinisch noch mehr Einsatz gegen den Klimawandel an: Dieser werde schließlich auch nach Corona noch da sein. CO2-Einsparungen mittels Sanierungen seien „nur ein Teil der notwendigen Maßnahmen“. In Heddesheim sei schon einiges passiert, aber für den Klimaschutz könne es nie genug sein. „Wir vermissen noch zusätzlich einen gelenkten aktiven Prozess auf gesetzte Ziele hin“, verwies er auf Klimaschutzkonzept und Leitbild der Gemeinde. Es brauche zum Beispiel mehr Grünflächen im Ort und dafür einen Begrünungsplan. Hierfür hätte man gern Mittel reserviert.

Aufgrund der finanziellen Lage sei der neue Etat „haushaltstechnisch gelungen“, alle Aufgaben und Vorhaben würden finanziert, es werde in Schulen investiert, Einrichtungen und Infrastruktur würden erhalten, sagte er. Genügend Mittel seien vorhanden – „umso bedauerlicher ist, dass nicht der Wille zu einem großen Wurf durch aktiven Klimaschutz möglich ist“. agö