Golfclub Heddesheim richtet Gutperle Jugendcup aus

Der Golfclub Heddesheim hat jetzt den Gutperle Jugendcup ausgerichtet. Dieses Jugendgolfturnier war vor einigen Jahren von Werner Gutperle ins Leben gerufen worden. Wegen der längeren Coronapause war 2022 erst die dritte Auflage des Turniers.

Bei herbstlichen Witterungsbedingungen mit Regen und Wind präsentierte sich der Golfplatz auf Gut Neuzenhof in einem sehr guten Pflegezustand. Die Teilnehmer am Gutperle Jugendcup sind die Jugendlichen der drei Gutperle Golf Courses Clubs aus GC Heddesheim, GC Kurpfalz und GC Rheintal. Das Turnier findet im Wechsel jedes Jahr in einem anderen Club der Gutperle Golf Courses statt.

Bevor es nach dem Sport zur Siegerehrung ging, gab es noch ein gemeinsames Essen. Dann wurden die Pokale für die Mannschaftswertungen und die Preise für die Einzelwertungen von René Gutperle, dem Präsidenten des Golfclubs Heddesheim Gut Neuzenhof, überreicht.

Die Heddesheimer haben im 9-Loch-Mannschaftswettbewerb gewonnen, gefolgt von Rheintal auf dem 2. Platz und Kurpfalz auf dem 3. Platz. Auch im 18 Loch-Mannschaftswettbewerb hat der GC Heddesheim den 1. Platz erreicht, gefolgt von GC Rheintal auf Platz 2 und GC Kurpfalz auf Rang 3.

In den Einzelwertungen gab es folgende Preisträger.

9 Loch: 1. Schollenberger, Peter (GC Heddesheim, 24 Nettopunkte), 2. Riden Jun, Richard (GC Rheintal, 23 Nettopunkte), 3. Watschon, Tabea (GC Heddesheim, 23 Nettopunkte).

18 Loch: 1. Weilemann, Jakob (GC Rheintal, 26 Bruttopunkte), 3. Fehrenbach, Elena (GC Heddesheim, 25 Bruttopunkte), 5. Recknagel, Filio (GC Heddesheim, 24 Bruttopunkte ).

Die Jugendlichen und Verantwortlichen der Golfclubs waren voll des Lobes und bedankten sich bei der Familie Gutperle, vertreten durch René Gutperle, für die großzügige Unterstützung des gesamten Turniers. Alle Beteiligten freuen sich bereits jetzt auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr, dann im Golfpark Kurpfalz. GL/GC Heddesheim