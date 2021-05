Glücklich, „wenn es grünt und blüht“

Wenn Edith Sollich ihren runden Geburtstag nachfeiert, dann im Garten: Der ist schließlich das größte Hobby der Heddesheimerin, die an diesem Montag 70 Jahre alt wird. „Wenn es grünt und blüht, dann freue ich mich“, sagt die Jubilarin, die viele als schier unermüdliche Koordinatorin der IG Heimatgeschichte gut kennen.

Rund um ihr Haus in der Kirschblütenstraße hat sich Edith Sollich ihr kleines Paradies geschaffen. Hier kommen Eichhörnchen und Igel zu Besuch, und während die Vögel in Bäumen und Sträuchern zwitschern, werden sie von Katze Maggie beäugt. „Wir haben es hier so schön, da brauche ich gar nicht groß auf Reisen zu gehen“, schwärmt die 70-Jährige. Je nach Wetter und Jahreszeit, kann sie stundenlang hier draußen herumwerkeln.

Am liebsten im Garten: Edith Sollich mit Katze Maggie. © Bernd Sollich

Seit 52 Jahren ist sie mit ihrem Mann Bernd verheiratet, 1981/82 bauten die beiden ihr Haus, in dem auch die heute längst erwachsenen Söhne Thorsten und Meiko groß wurden. Zunächst stundenweise berufstätig („um die Familienkasse aufzubessern“), drückte die zweifache Mutter mit Anfang 40 nochmals die Schulbank. Mit dem Sekretärinnen-Diplom in der Tasche arbeitete sie danach in Vollzeit – unter anderem beim „Mannheimer Morgen“.

Frühere Sängerbund-Vorsitzende

Ihre wahre Berufung fand Edith Sollich gleichwohl im Ehrenamt, das sie erstmals schon mit 14 Jahren in der katholischen Bücherei ausübte. Die leidenschaftliche Sängerin – unter anderem im katholischen Kirchenchor – scheute auch im Sängerbund keine Verantwortung: Neun Jahre stand sie bis 2015 an der Spitze des einstmals reinen Männervereins.

Während das Singen pandemiebedingt pausiert, fallen in der IG Heimat trotz fehlender Veranstaltungen allerlei Arbeiten an, denen sich Sollich mit Hingabe (und, wenn es sein muss, mit der ihr eigenen Hartnäckigkeit) stürzt. Mit ihrem kleinen Team steht sie auch während Corona immer in Kontakt. „Wir haben so viele Pläne, das reicht für die nächsten Jahre“, verrät sie lachend. Seit bald 20 Jahren ist sie schon in der IG aktiv. Nach dem Tod von Michael Schmidt 2014 übernahm sie dessen Amt und wurde Koordinatorin. Der Heimatautor war es schließlich, der sie einst in diesen Kreis geholt hatte. „Als gelernte Sekretärin durfte ich bei meiner ersten IG-Sitzung gleich Protokoll führen“, erinnert sie sich schmunzelnd. Akribisch dokumentierte Edith Sollich seither auch etliche der vielbesuchten Ausstellungen im Alten Rathaus. Dabei kann sie nebenbei auch ein weiteres Hobby ausleben, welches sie sonst eher der Natur widmet: das Fotografieren.

„Das alles konnte ich nur machen, weil mir mein Mann den Rücken freihält“, betont sie. Denn ihr Bernd packt nicht nur bei Bedarf bei den schweren Arbeiten im Garten oder bei der IG Heimatgeschichte mit an, er kümmert sich zu Hause auch ums Einkaufen und steht am Herd. Am Geburtstag der Gattin freilich nicht. „Da holen wir etwas“, verrät die Jubilarin.

