Glasfaser für die Schule

Kreidetafel und Schwamm waren gestern, Active Boards und Tablets sind angesagt. Das ist jetzt auch das Motto für die Hans-Thoma-Grundschule in Heddesheim, die ab dem kommenden Jahr über die zahlreichen Vorteile des schnellen Internets verfügen wird. So verspricht es zumindest der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar in einer Pressemitteilung.

Die entsprechenden Anschlussarbeiten, sprich die Verlegung der Glasfaserkabel auf einer Länge von rund 200 Metern, beginnen voraussichtlich am 15. November. Dazu muss die Fahrbahn in der Schulstraße vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Die Sperrung soll bis zum 23. Dezember dauern. Fußgänger können den Baustellenbereich auf der gegenüberliegenden Gehwegseite weiterhin passieren. In einem zweiten Bauabschnitt werden die Glasfaserkabel im kommenden Jahr durch die Bahnhofstraße und die Unterdorfstraße bis direkt an das Schulgebäude der Hans-Thoma-Grundschule herangeführt, wie der Verband mitteilt.

Private Anschlüsse möglich

Im Zuge der jetzt anstehenden Verlegearbeiten besteht für die direkten Anlieger der Schulstraße zugleich die Gelegenheit, für ihre Häuser und Liegenschaften einen Hausanschluss erstellen zu lassen. Voraussichtlich ab Mitte 2022 wird dann das schnelle Internet verfügbar sein, kündigt HighSpeed Rhein-Neckar an. Gleiches gilt dann für den 2022 beginnenden zweiten Bauabschnitt in der Bahnhofstraße und der Unterdorfstraße.

„Die Lernkonzepte an den Bildungseinrichtungen sind längst interaktiv geworden, und die fortschreitende Digitalisierung erfordert ein schnelles Internet und stabile Bandbreiten für jedes Klassenzimmer“, schreibt der Operative Leiter des Zweckverbandes, Thomas Heusel. Der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar werde den Glasfaserausbau an den Schulen im Rhein-Neckar-Kreis deshalb weiter mit Hochdruck vorantreiben, „um den Schülerinnen und Schülern zeitnah ein zukunftsorientiertes Lernen zu ermöglichen“. Zahlreiche Förderbescheide und Ausbaubewilligungen lägen bereits vor. Auch für die Hans-Thoma-Grundschule in Heddesheim, die vom Förderprogramm Breitbandausbau des Bundes in Verbindung mit der Co-Finanzierung durch das Land Baden-Württemberg profitiere. hje/red

