Geselligkeit und Infos

Die Heddesheimer Scheunengalerie – Café und Seniorentreff – bietet ihren Gästen im September wieder verschiedene gesellige und informative Veranstaltungen. Los geht es am kommenden Freitag, 24. September, ab 12 Uhr mit einem Zwiebelkuchenessen mit Livemusik. Am Dienstag, 28. September, 14.30 Uhr, informiert Steve Kühny, Leiter des örtlichen Seniorenpflegeheims Haus am Seeweg, über Wissenswertes zum Thema „Ein Leben im Pflegeheim“. Beantwortet werden sollen unter anderem Fragen zum „richtigen“ Zeitpunkt, zu den Kosten oder den Kennzeichen eines „guten“ Pflegeheims.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Donnerstag, 30. September, 14.30 Uhr, gibt es einen Lichtbildervortrag über „Bergwandern in den Schweizer Alpen“. Referent Gerhard Dietsche zeigt Bilder vom Unesco Welterbe der Tektonikarena Sardona. Zudem sind eine reiche Blumenvielfalt, Pilze, Insekten sowie Wildtiere in einer Moorlandschaft mit uralten Bergföhrenwäldern zu sehen. Zu allen Veranstaltungen sind alle Interessierten eingeladen, der Eintritt ist frei. Es gilt jeweils die aktuelle Corona Verordnung. red