Geruch führt auf die Spur

Ein verräterischer Duft hat die Polizei zu einer kleinen Marihuana-Plantage in Heddesheim geführt. Wie ein Sprecher mitteilte, waren die Beamten am Samstagabend einem entsprechenden Hinweis in die Scheffelstraße gefolgt, wo sie den 39-jährigen Grundstückseigentümer zur Rede stellten. Dieser reagierte laut Polizeibericht nervös und verweigerte den Zutritt zu dem Grundstück. Nachdem die Beamten einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatte, staunten sie nicht schlecht: Im Garten befanden sich acht Marihuana-Pflanzen, die eine Höhe von etwa drei Metern hatten. Weiterhin stellten die Beamten in der Wohnung 34,5 Gramm Marihuanablüten sicher. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Marihuana. Auch gegen seine 33-jährige Lebensgefährtin wurden Ermittlungen eingeleitet. red/pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1