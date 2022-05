Gemütliche Bank – und eine klare Ansage an Putin

Heddesheim. Die Geste kommt von Herzen, wie der langjährige Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers am Dienstagmittag in Heddesheim betont: Eine Bank für jede Stadt und Gemeinde in seinem ehemaligen Wahlkreis. Jetzt steht eine solche Sitzgelegenheit also auch nahe des Kleintierzuchtvereins und unweit vom Wirtshaus Lechner.

„Diese Bank symbolisiert deine Präsenz“, sagte der CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende Rainer Hege im Beisein der beiden Ehrenbürger Usula Brechtel und Josef Doll. Auch der künftige Bürgermeister Achim Weitz war zur Übergabe unter einer mächtigen Eiche gekommen. „Ich freue mich sehr, dass hier jetzt diese Bank steht“, sagte Weitz dem „MM“ und betonte, Lamers dürfe jederzeit hierher zurückkommen.

Der scheidende Bürgermeister Michael Kessler attestierte Lamers, er sei allseits präsent gewesen, manchmal sogar dann, wenn man ihn gar nicht erwartet habe, wie beispielsweise bei der Eröffnung der Kerwe. Für Lamers war es die fünfte Bank, die nächste kommt voraussichtlich nach Schriesheim. Auf den Krieg in der Ukraine angesprochen, sagte der Honorarkonsul von Estland: „Ich glaube, dass Putin ein vom Cäsarenwahn befallener Diktator ist, der die Ukraine zerschlagen und zertrümmern will.“ Ihm müsse man jetzt entschieden die Stirn bieten. Ein Nachgeben würde dazu führen, dass nach und nach auch Moldawien, Georgien und die baltischen Staaten an der Reihe seien.

