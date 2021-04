Gemeinderat legt nach

Von Anja Görlitz

Das zum Jahresbeginn 2021 neu aufgelegte Umweltförderprogramm in Heddesheim wird so stark nachgefragt, dass die Mittel im Haushalt aufgestockt werden sollen. Das schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat in dessen nächster Sitzung am Donnerstag, 29. April, vor. Beginn ist wie immer um 17 Uhr – und wie seit der Pandemie gewohnt im Großen Saal des Bürgerhauses.

Insbesondere die neue Förderung für Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher werde häufig in Anspruch genommen, führt das Bauamt in den Sitzungsunterlagen aus. Seit Jahresbeginn wurden 14 solcher Anträge gestellt. Hinzu kamen zwei auf Förderung einer Dachdämmung und einer für eine Wasserzisterne. Insgesamt betrage die bewilligte Summe in den ersten knapp vier Monaten rund 29 000 Euro. Da im Haushalt 40 000 Euro bereitstehen und noch mehrere Anfragen laufen, wäre der Fördertopf folglich bald ausgeschöpft. Vor diesem Hintergrund schlägt die Verwaltung vor, die Haushaltsmittel für 2021 überplanmäßig auf 60 000 Euro aufzustocken. 10 000 Euro davon sollen für Sanierungen von Gebäudehüllen und das Programm „Nachhaltige Wassernutzung“ reserviert werden. Sind auch die 60 000 Euro aufgebraucht, könnten neue Anträge erst im nächsten Jahr bewilligt werden. Welche Klimaschutzaktivitäten aktuell laufen, soll in der Sitzung außerdem berichtet werden.

Neue Bäder-Ordnung

Zum Thema passt gewissermaßen auch eine Auftragsvergabe: jene für den Austausch der alten Fenster auf der rechten Gebäudehälfte am „Riegelbau“ der Hans-Thoma-Schule. Die Zustimmung der Räte ist darüber hinaus für Aufträge im Zusammenhang mit dem Kindergarten-Neubau im Sportzentrum gefragt (Statik, Planung Haustechnik)

Sollte die Corona-Lage es erlauben, stehen früher oder später auch eine neue Badesee-Saison und die Wiedereröffnung des Hallenbads an. Die Verwaltung hat für beide Einrichtungen jetzt die Haus- und Badeordnung überarbeitet. Erforderlich wurde dies für das Hallenbad insbesondere deshalb, weil die Gemeinde nach dem Umbau den Betrieb der bisher privaten Sauna übernimmt. Entsprechende Regelungen wurden eingearbeitet und die Badeordnungen beider Einrichtungen insgesamt auf Neuerungen angepasst. Stimmen die Räte zu, sollen die neuen Regelwerke ab 8. Mai in Kraft treten – auch wenn schon heute absehbar ist, dass die Pandemie jeglichen Badespaß wohl auch dann noch ausschließen wird.