Die Gemeinde Heddesheim bleibt bei ihrem Nein zu einer Erweiterung des Lidl-Markts am derzeitigen Standort im Gewerbegebiet. Bekanntlich zieht der Discounter zwar ohnehin in den zweiten Bauabschnitt von Mitten im Feld. Mit dem Beschluss im Bauausschuss stellten Gemeinderäte und Verwaltung gleichwohl klar, dass sie im Gewerbegebiet keinen großflächigen Lebensmitteleinzelhandel akzeptieren. Das ist auch im Bebauungsplan so festgeschrieben, um den Ortskern zu schützen.

Ob Lidl am alten Standort noch wachsen dürfte, muss derzeit ein Gericht klären. Christian Pörsch vom Heddesheimer Amt für Städtebau und Hochbau erläuterte in der Sitzung nochmals den Sachverhalt. Im Kern geht es darum, dass das Baurechtsamt des Kreises die Bauvoranfrage des Discounters 2017 genehmigt hat, wogegen die Gemeinde klagte. Da das Gerichtsverfahren noch läuft, fühlt sich der Kreis an den positiven Vorbescheid gebunden und will auch den inzwischen eingereichten Bauantrag genehmigen. Dies notfalls auch ohne das sogenannte Einvernehmen der Gemeinde, also gegen deren Willen. Für die Kommune hat sich die Situation freilich nicht geändert, wie Pörsch ausführte: „Wir sollten daher an unserer Position festhalten.“

Wie Bürgermeister Michael Kessler auf Nachfrage von Grünen-Rat Ulrich Kettner erläuterte, gehe es nicht darum, ob die Firma am alten Standort bleiben wolle, sondern um die „Wertigkeit des Grundstücks“. Entscheide das Gericht zuungunsten der Gemeinde, bestünde dort ein wertvolleres Baurecht, als wenn das Gericht den Bauvorbescheid kassiert. „Es geht um die Frage, was auf diesem Grundstück überhaupt möglich ist“, führte Kessler aus. Dies habe Auswirkungen auf das gesamte Gebiet, in dem dann ebenfalls Ansiedlungen möglich sein könnten, die der Bebauungsplan derzeit ausschließen soll. Kessler: „Es geht uns um Klarheit.“ Der Beschluss, am Nein zur Erweiterung festzuhalten, fiel im Bauausschuss einstimmig.

Bei einer Enthaltung genehmigten die Räte auch die künftige Nutzung der ehemaligen Bäckerei-Räume neben der VR Bank in der Unterdorfstraße für einen Bestattungsbetrieb. Der etwa 40 Quadratmeter große Verkaufsraum soll laut Pörsch für Beratungen genutzt werden. Ein 13 Quadratmeter kleiner Raum im hinteren Bereich diene in besonderen Fällen als Aufbahrungsraum, damit (nicht mobile) Angehörige Abschied nehmen können. Im Normalfall geschehe dies in der Hauptstelle des Unternehmens in Mannheim. Äußerlich ändere sich am Gebäude nichts. Skeptisch war CDU-Gemeinderat Volker Schaaff, ob die Parkplätze ausreichten, wenn der Aufbahrungsraum zum Abschiednehmen genutzt werde. Kessler verwies darauf, dass auch in der Bäckerei zuweilen mehrere Kunden zugleich waren und ihre Autos irgendwo abgestellt haben. Zudem sei der Raum zu klein für viele Menschen.

Immer mehr private Pools

Zu wenig Platz innerhalb des Baufensters hat ein Anwohner in der Büchnerstraße, der sich einen Pool in den Garten bauen möchte. „Das Thema nimmt an Bedeutung zu“, erläuterte Pörsch. Private Schwimmbäder würden häufiger. Im konkreten Fall handle es sich um einen in die Erde eingebauten Pool mit Haube. Dies sei im Normalfall eine genehmigungsfreie Nebenanlage. Nur wegen der Lage mitten im Garten und somit außerhalb des Baufensters sei ein Befreiungsantrag nötig. Mit diesem hatte der Ausschuss ebenso wenig ein Problem wie mit dem Umbau eins Wintergartens in der Straßenheimer Straße.