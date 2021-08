Ganz unbürokratisch 60 000 Euro ausbezahlt

Es ist eine unbefriedigende Zahl: Weniger als zehn Prozent der Familien im Rhein-Neckar-Kreis, die einen Anspruch auf staatliche Hilfe aus dem Teilhabe-Paket des Bundes haben, nehmen dieses Angebot in Anspruch. Warum das so ist, darüber können auch Sozialexperten wie Hansjörg Rapp vom Diakonischen Werk und Verena Mayer vom Caritasverband nur Vermutungen anstellen. Wahrscheinlich sind die Antragsverfahren zu aufwendig, zu bürokratisch und dauern auch zu lang.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Daher ist ihr Angebot, der Kinderförderfonds Neckar Bergstraße, besonders auf Niederschwelligkeit ausgelegt. Und daher komme das Geld auch dort an, wo es gebraucht werde, berichteten Rapp und Mayer jetzt beim „Schirmherrengespräch“ des Kinderförderfonds. Die beiden kirchlichen Sozialeinrichtungen setzen den kirchlich-kommunalen Fonds um. Im Weinheimer Rathaus berichteten Rapp und Mayer jetzt den beiden Schirmherren Michael Kessler, Bürgermeister in Heddesheim, und Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just sowie Pfarrer Klaus Rapp.

„Jedes Jahr müssen wir uns wieder auf Überraschungen gefasst machen und schauen, wie hoch die Spendenbereitschaft ist“, erklärte Rapp. So habe man erst skeptisch auf das Coronajahr 2020 geschaut, in dem viele Spendenanlässe pandemiebedingt ausfallen mussten.

Der Pandemie getrotzt

Aber nun könne man eine Bilanz vorlegen, die beweise, dass der Kinderförderfonds der Pandemie trotzen konnte. Und klar aussage, dass er weiter notwendig sei und nachgefragt werde. Neben der Antragstellung direkt durch die Eltern wurden auch Beihilfen durch Kindergärten, Schulen, Pfarrämter, Jugendamt und Familienhelfer beantragt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In etwa auf der Höhe des vergangenen Jahren konnte der Kinderförderfonds wieder rund 60 000 Euro an Familien ausschütten, die an ihren Kindern sparen müssen: sei es am Sportverein, in der Freizeit, an Kleidung, Nachhilfe oder bei Kultur, zum Beispiel bei der Musikschule. Diese Familien können eine Förderung durch den Fonds beantragen.

Rapp und Mayer erklären im Jahresbericht: „Diese großartige Spendensumme konnte aufgrund einer Großspende erreicht werden. Neben unseren beständigen Partnern, wie die Hector Stiftung, Freudenberg SE, Rewe-Center und die Weinheimer Service-Clubs, erhalten wir auch viele private Spenden.“

360 Kinder und Jugendliche kamen wieder in den Genuss einer Förderung, etwa 150 davon leben bei einem alleinerziehenden Elternteil. Bezieher von Arbeitslosengeld II sind mit 162 Anträgen die größte Personengruppe, es kommen aber auch rund 80 sogenannte „Aufstocker“ dazu, 50 Asylbewerber und fast 50 Personen, die trotz eines Einkommens Hilfe brauchen. Für Schulbedarf (91 Fälle) wurde am häufigsten eine Förderung ausbezahlt, es folgen die Bereiche Freizeit (76), Möbel (72), Sport (52) und Kleidung (56). Insgesamt wurden knapp 500 Maßnahmen gefördert.

Manuel Just und Michael Kessler zeigten sich sehr froh darüber, dass der Kinderförderfonds in der Krise ein stabiler Partner der armen Familien im Bereich Neckar-Bergstraße ist – und das seit 14 Jahren.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Weitere Infos beim Diakonischen Werk Weinheim, Telefon 06201/90 29 0, weinheim@dw-rn.de, Internet: www.dw-rn.de. Spendenkonto: IBAN: DE80 6709 2300 0005 4066 09, BIC: GENODE61WNM. red