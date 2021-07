Fusion Thema bei ATB-Versammlung

Am Freitag, 16. Juli, lädt der Arbeiter-Turnerbund (ATB) Heddesheim 1909 zur Generalversammlung in die Nordbadenhalle 1 ein. Beginn ist um 18 Uhr. Neben den Berichten des Vorsitzenden Michael Schuster sowie der Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter steht unter anderem die Neuwahl einiger Vorstandsämter auf der Tagesordnung. Zudem geht es um den Stand der Vorbereitungen für die geplante Fusion mit der Turngemeinde (TG). Vor diesem Hintergrund ist auch eine Satzungsneufassung geplant. Die Sitzung der TG, bei der es ebenfalls um das Thema geht, findet am darauffolgenden Freitag, 23. Juli, ab 19 Uhr im Bürgerhaus statt. red/agö

