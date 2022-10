Für Klein und Groß

Heddesheim. Die Gemeindebücherei Heddesheim hat das „Marotte“-Figurentheater zu Gast. Das Ensemble präsentiert das Stück „Der kleine Eisbär“, ein Figurentheater für Kinder ab 3 Jahren. Die Vorführung findet am Mittwoch, 9. November, um 16 Uhr im Bürgerhaus Heddesheim (Großer Saal) statt. Einlass ist ab 15.45 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro für Kinder und 4,50 Euro für Erwachsene. Der Kartenvorverkauf erfolgt in der Gemeindebücherei, per Telefon (06203/10 12 39) oder per E-Mail an buecherei@heddesheim.de.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Freitag, 11. November, versucht Schauspielerin Eva Martin-Schneider ab 20 Uhr im Bürgerhaus Pflug, den Romantiker E.T.A. Hoffmann zu seinem 200. Todesjahr mit Anekdoten und seinen musikalischen Kompositionen zum Leben zu erwecken. Die Erzählung „Der Sandmann“ präsentiert sie in einer etwas gekürzten Fassung. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Anmeldung bei der Gemeindebücherei ist erforderlich, per Telefon (06203/10 12 39) oder per E-Mail (buecherei@heddesheim.de). red/sko