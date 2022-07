Für Frank Schmitt schließt sich ein Kreis

Heddesheim. Frank Schmitt kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Der frühere Handball-Nationalspieler startete im Jahr 2003 seine Trainerkarriere bei der SG Heddesheim und ist nun nach den jüngsten Stationen in der 3. Liga bei der HG Oftersheim/Schwetzingen und der SG Leutershausen wieder bei der SGH gelandet.

„Nach dem Aus bei der HG wollte ich eigentlich erstmal nichts machen“, erinnert er sich an seine Entlassung kurz vor Weihnachten. Doch dann kamen die ersten Gespräche mit der Sportlichen Leitung der Heddesheimer. „Thomas Schmid und Holger Badent, die ich schon über viele Jahre kenne und schätze, haben mich dann von ihrem Konzept hier in Heddesheim überzeugt“, so der erfahrene Coach. „Jetzt wollen wir gemeinsam versuchen, die Mannschaft zu entwickeln und perspektivisch nach vorne zu bringen.“ Und auch ein anderer Aspekt passte dem Trainer ganz gut: „Ich fahre von zu Hause mit dem Fahrrad in fünf Minuten zur Halle. Das hat schon was“, schmunzelt er.

Frank Schmitt war schon im vergangenen Jahr beim Turnier in Heddesheim dabei – damals aber noch als Trainer der HG Oftersheim/Schwetzingen © Berno Nix

Den ersten Auftritt mit seinem Team, das nach dem letztlich doch noch frühzeitigem Klassenerhalt im Stamm unverändert blieb, hat der 54-jährige frühere Bundesliga-Spieler, der unter anderem in Leutershausen und Niederwürzbach spielte und dort Vize-Meister wurde, am kommenden Wochenende. Dann steht in der Nordbaden-Halle der B&K Cup an. Badent & Klemm Consulting übernahmen nach dem Ausstieg von Edeka das Namenssponsoring der traditionsreichen Veranstaltung in der Tabakgemeinde.

In zwei Gruppen geht es am Freitagabend los, den Auftakt macht der Drittligist TSG Haßloch gegen den Badenligisten TV Friedrichsfeld (18 Uhr). Um 19 Uhr kommt es gleich zum Derby zwischen den Heddesheimern und dem TSV Amicitia Viernheim (19.25 Uhr). Am Samstag wird von 13.30 Uhr bis 20.10 Uhr gespielt und am Sonntag werden zwischen 10.30 Uhr und 15.45 Uhr die letzten Gruppenspiele absolviert. Um 16.15 Uhr findet die Partie um Platz drei und direkt danach ab 17.30 Uhr das Finale statt. Klar scheint schon jetzt: Ein Drittligist wird das Rennen machen.

Turnier unter neuem Namen

„Alles andere wäre eine faustdicke Überraschung“, so Frank Schmitt. Ob am Ende Oftersheim/Schwetzingen, Haßloch oder Leutershausen ganz oben stehen, ist für den Trainer indes völlig offen: „Das hängt in erster Linie davon ab, in welcher Phase der Vorbereitung die Teams gerade sind. Ob die Tage vorher Konditionstraining anstand oder doch schon mehr spielerisch gearbeitet wurde.“

Komplettiert wird das Teilnehmerfeld vom TVG Großsachsen (Oberliga) und dem TSV Birkenau (Badenliga). „Das ist für mich auch ganz schön. Da kann ich mit Birkenau, Friedrichsfeld und Viernheim gleich drei Liga-Konkurrenten von uns sehen“, gibt Schmitt zu, dass er die Badenliga zuletzt etwas aus dem Blick verloren hatte. Aber da ist ja noch der zweite Neue auf der SGH-Kommandobrücke: Marco Dubois. Im vergangenen Herbst trat Dubois beim TV Friedrichsfeld aus familiären Gründen zurück, nun arbeitet er gemeinsam mit Schmitt in Heddesheim. „Das passt richtig gut. Wir verstehen uns sehr gut und ergänzen uns hervorragend“, betont Frank Schmitt, „und dass Marco die Liga aus dem Effeff kennt, ist natürlich von unschätzbarem Wert.“

Eine deutliche Umstellung war für den neuen Trainer aber auch das Trainingspensum und die Gestaltung der Vorbereitung. „In der 3. Liga legen die Spieler ihren Urlaub nach dem Trainingsplan, in der Badenliga muss eher der Trainer seine Vorbereitung nach den Spielern gestalten. Immer wieder fehlen welche und es ist natürlich auch ein Unterschied, ob man dreimal oder fünfmal pro Woche trainiert“, so Schmitt. Aber zufrieden ist er mit dem Einsatz seiner Mannschaft: „Jeder der da ist, zieht auch richtig gut mit. Da gibt es nichts auszusetzen.“

Zum Abschneiden seiner SGH in der kommenden Runde will er aber noch genauso wenig eine Prognose abgeben, wie für den B&K Cup: „Es geht erstmal darum, dass wir uns gut verkaufen. Dann schauen wir weiter. Zumindest beim Turnier sind wir Außenseiter. Und in der Runde wird es auch erstmal darum gehen, uns kontinuierlich zu entwickeln. Eine Zielsetzung kann man zu dieser frühen Phase noch nicht abgeben.“