Für die Natur gibt er alles

An den Papst hat Kurt Klemm in den vergangenen Jahren zwar nicht mehr geschrieben, doch der Heddesheimer würde es wohl jederzeit wieder tun, wenn es der Schutz der Natur aus seiner Sicht erforderte. „Wenn ich an etwas dran bin, schöpfe ich alle Maßnahmen aus“, sagt er und lacht. Was für die einen Beharrlichkeit ist, lässt Klemm für andere zum Sturkopf werden. Sein immenses Wissen um die Natur und speziell den Artenschutz dürfte indes niemand in Frage stellen. Diesen Sonntag, 19. September, wird der engagierte Vogelfreund und Alt-Gemeinderat 75 Jahre alt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich habe viele schöne Dinge in der Natur erleben dürfen und sehe es als meine Verpflichtung, etwas zurückzugeben“, sagt er: „Das war auch der Grund, warum ich in den Gemeinderat bin.“ 2009 kandidierte er als Parteiloser auf der Liste der Grünen und zog prompt mit den zweitmeisten Stimmen aller Kandidaten in das Gremium ein. 2019 trat er mir Rücksicht auf die Gesundheit nicht mehr an. Dazwischen focht der frühere Feldschütz und spätere Hausmeister bei der Gemeinde manche Meinungsverschiedenheit mit seinem einstigen Chef, Bürgermeister Michael Kessler, aus. Fast immer ging es um Umweltthemen.

Kurt Klemm in seinem Garten, der Vögeln und Insekten Nahrung bietet. © A. Görlitz

Die Liebe zur Pflanzen- und Tierwelt teilt auch Klemms Frau Inge, mit der er seit 53 Jahren verheiratet ist und einen Sohn hat. Ob Fuchs, Vogel oder Eichhörnchen: Seit seiner Kindheit päppelt der Heddesheimer in Not geratene Wildtiere auf, und füttert, wenn es sein muss, halbstündlich hungrige kleine Schnäbel. Nächstes Jahr sollen Jüngere ran, so der Plan des Vogelfreunds. „Ich will noch was mit der Familie machen“, sagt er und denkt etwa an den Großneffen, mit dem er gern die Natur erkundet – wie zuvor mit schon vielen großen und kleinen Interessierten aus der ganzen Region. agö