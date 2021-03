Der Lockdown hat schon seit November keine Aufführungen mehr möglich gemacht, jetzt ist auch der letzte Termin der Theaterspielzeit 2020/2021 abgesagt. Wie die Gemeinde Heddesheim mitteilt, kann auch der humoristische Thriller „Pater Brown und der Tod des Schneewittchens“ am 14. April nicht stattfinden. „Aufgrund des verlängerten Lockdowns und zahlreicher Stornierungen von Theaterhäusern bestand für die Tourneeleitung (...) leider keine Möglichkeit, die Produktion (...) durchzuführen“, schreibt das Rathaus. Die Theaterspielzeit 2020/21 in Heddesheim bestand somit letztlich aus nur einer Veranstaltung im Oktober 2020 – in der Nordbadenhalle, statt wie sonst im Bürgerhaus. Die Abonnenten seien über die Erstattungsregelung in einem persönlichen Schreiben informiert worden. „Die Gemeinde Heddesheim bedauert sehr, dass trotz aller Bemühungen, wie der Wechsel in eine größere Spielstätte oder die Ausarbeitung eines umfangreichen Hygienekonzepts, diese Theaterreihe nicht weitergeführt werden konnte“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Warteliste für Neu-Abos

Umso größer sei nun die Vorfreude auf die neue Spielzeit, die wiederum im Oktober beginnen soll und „ein spannendes und unterhaltsames Programm“ vorsehe. In den nächsten Wochen werden wie üblich zunächst die Theaterabonnenten über den Spielplan und die Möglichkeiten einer Abo-Verlängerung informiert. Interessenten für ein Neu-Abo können sich auf eine Warteliste eintragen lassen. Ansprechpartnerin ist Jasmin Hohmann, Tel. 0173/304 26 15; jasmin.hohmann@heddesheim.de). red/agö