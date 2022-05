Freie Kurse bei der VHS in Heddesheim

Heddesheim. In verschiedenen Kursen der VHS Heddesheim sind noch Plätze frei. Darunter sind Angebote für Kinder, Exkursionen und noch einiges mehr.

In den Pfingstferien bietet sich für Kinder am 9. Juni die Gelegenheit, die Tier- und Pflanzenwelt kennenzulernen (Kursnummer 11004). Für Nutzer eines Smartphones oder Tablets mit dem Betriebssystem Android beginnt am 22. Juni ein Kurs, in dem es um den Umgang mit den Geräten geht (50304). Am 25. Juni wird gespielt – Brettspielfreunde sind bei der „Spielzeit“ richtig (10500).

Aqua-Jogging bietet die VHS am Heddesheimer Badesee an.

In Zusammenarbeit mit der IG Kultur bietet die VHS im Juni und Juli vier historische Ortsrundgänge durch Heddesheim an. Schwerpunkte dabei sind die kulturelle Entwicklung des Ortes (10113, 10114) sowie die Zerstörung des kulturellen Lebens durch Kriege und Konflikte (10115, 10116). Am 30. Juni geht es mit der VHS ins Elsass. Dort besucht man Saverne, die Burgruine Haute Barr und das Schiffshebewerk in Arzviller (10904).

Auch am Badesee

Die VHS bietet auch am Heddesheimer Badesee Kurse an. Darunter ab dem 4. Juli Aqua-Jogging für Fortgeschrittene ( 30429) und ab dem 4. August Entspannung (30106). In den Sommerferien gibt es Angebote für Kinder. Vom 5. bis 9. September können Kinder beim Ferienworkshop „Jetzt wird’s bunt“ ihrer Kreativität freien Lauf lassen (20705). Außerdem können sie am 28. Juli oder am 6. September das Alte Ägypten erleben (11012, 11013), und bei der Sommer-Olympiade am 2. September sind Geschicklichkeit und Durchhaltevermögen gefragt (11014).

Weitere Infos gibt es auf der Homepage der VHS Heddesheim. Fragen beantwortet das Team der VHS (Tel. 06203/10 12 67 und volkshochschule@heddesheim.de). red