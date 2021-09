Am Samstag, 25. September, 9 bis 13 Uhr, veranstaltet der Förderverein der SG Heddesheim seinen traditionellen Hallenflohmarkt in der Nordbadenhalle Heddesheim. Anmeldungen werden keine mehr angenommen, da alle Standplätze vergeben sind. In der gesamten Halle herrscht Maskenpflicht. Die gültige Coronaverordnung ist zu beachten. Für kleine Speisen und Getränke sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Am Samstag, 13. November, findet ein weiterer Flohmarkt in der Nordbadenhalle statt. Anmeldungen nimmt ab Freitag, 1. Oktober, Michael Badent unter Telefon 06203/442 02 oder per Mail an mbadent@web.de entgegen. red