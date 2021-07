Es war eine außergewöhnliche Jahreshauptversammlung in der Corona-Pandemie: Mit großer Mehrheit hat die Freiwillige Feuerwehr Heddesheim ihren Kommandanten Dieter Kielmayer wiedergewählt. Der 59Jährige, seit 26 Jahren an der Spitze der Floriansjünger, bekam bei der Generalversammlung am Freitagabend im Heddesheimer Bürgersaal 32 Stimmen der 39 Feuerwehrmänner und

...