Ein positiver Haushalt inmitten der Pandemie: Darüber freut sich die FDP-Fraktion nach den Worten ihres Fraktionschefs Simon Jarke außerordentlich. Corona habe die Bedeutung sozialer Kontakte verdeutlicht, unter anderem die Bedeutung eines belebten Ortskerns werde damit unterstrichen. Die dort und auch im Sportzentrum geplanten Investitionen hob Jarke daher hervor.

Dass in Bildung mit am meisten Geld fließe, solle aus Sicht der Fraktion so bleiben. Nirgendwo anders als zum Wohl der Kinder könne man „mit ein paar Tausend Euro mehr erreichen“. Als Bausteine zu einer inklusiven Gesellschaft nannte er neben einer barrierefreien Infrastruktur etwa seniorengerechten Wohnraum, hier müsse man mittelfristig aktiv werden. Nach Monaten des Lockdowns krieche die Wirtschaft „auf dem Zahnfleisch“, Investitionen im Umfeld des Gewerbegebiets seien umso wichtiger. Corona habe auch das Arbeitsleben mobiler gemacht, vielleicht könnte ein „Co-Working-Space den Ortskern bereichern“, sagt Jarke. Auf eine „neue Normalität“ müsse man sich vor Ort einstellen. agö