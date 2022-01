FDP lädt zu Online-Gespräch über Ortsumgehung Heddesheim ein

Die immer wieder geforderte Ortsumgehung von Heddesheim (L 541) wird in absehbarer Zeit nicht kommen. Was die FDP-Politiker Claudia Felden und Christian Jung kürzlich nach einer kleinen Anfrage an die Landesregierung mitgeteilt hatten, wollen sie jetzt noch einmal bei einer öffentlichen Online-Veranstaltung erläutern und diskutieren. Diese findet am Freitag, 4. Februar, von 17.30 bis 18.30 Uhr über das Internet-Meeting-Portal GotoMeeting (https://global.gotomeeting.com/join/190950205; Zugangscode: 190-950-205) statt und ist öffentlich. Claudia Felden ist Vorsitzende der FDP-Fraktion im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises und Bürgermeisterin von Leimen, Christian Jung ist verkehrspolitischer Sprecher der FDP/DVP-Landtagsfraktion. red

