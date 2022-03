FDP Heddesheim bestätigt Simon Jarke als Vorsitzenden

Von Martin Tangl

Gemeinderat Simon Jarke ist für weitere zwei Jahre als Vorsitzender des FDP-Ortsverbandes in Heddesheim bestätigt worden. Die Jahreshauptversammlung der Liberalen wählte den 37-Jährigen einstimmig. Durch eine Satzungsänderung konnten die FDP-Mitglieder diesmal gleich drei Stellvertreter bestimmen. Mit Susanne Jacho, Axel Rudolf und Dieter Matz sollen künftig die Aufgaben im Vorstand auf eine breitere Basis gestellt werden. Die Liberalen versprechen sich dadurch „mehr Kreativität, mehr Eigenständigkeit und mehr selbstbestimmtes Engagement“, wie Simon Jarke betont.

„Durch den anstehenden Wechsel im Amt des Bürgermeisters ist eine Zäsur zu spüren. Es tut sich eine neue Ebene für kommunalpolitische Gestaltung auf, ein Spielraum, in den sich jeder einbringen kann“, erläutert Jarke die Gründe für die beschlossene Satzungsänderung. Durch die Verteilung der Aufgaben auf mehr Schultern solle die politische und organisatorische Schlagkraft des Ortsverbands weiter gestärkt werden, „um mehr Menschen mit unseren liberalen Positionen zu erreichen und so einen positiven Einfluss auf die Zukunft Heddesheims und unserer Region zu haben“, erklärt der alte und neue Vorsitzende.

So ist jetzt Susanne Jacho für die interne Organisation des FDP-Ortsverbands zuständig. Axel Rudolf kümmert sich um die Integration der Heddesheimer Liberalen in übergeordnete Parteistrukturen wie Kreis- und Landesverband. Dieter Matz steht ab sofort für Wahlkämpfe, Kampagnen und öffentliche Veranstaltungen.

„Für die Ehrenämter in Vereinen wie auch für den Ortsverband einer Partei ist es sehr wichtig, das Engagement seiner Mitglieder –auch der potentiell neuen Mitglieder – stets neu zu animieren“, sagt Jarke. Die neue Zusammensetzung des Vorstands im Ortsverbands sei nun als Einladung zu selbstbestimmtem Engagement gedacht. „Die drei starken stellvertretenden Vorsitzenden mit eigenem und klarem Aufgabenbereich können sich nun eigenständig einbringen, kreativ agieren und unabhängig aktiv werden“, verspricht der Heddesheimer FDP-Chef. Ziel sei auch, für die Zukunft noch stärker kampagnenfähig zu werden. Jarke: „2024 steht wieder eine Kommunalwahl an, da geht es bereits ab Herbst darum, in einem ersten Einkehrschwung die Erstellung der Listen für die FDP vorzubereiten.“

Die ordentliche Jahreshauptversammlung bestätigte außerdem einstimmig neben Jarke und seinen drei Stellvertretern im Vorstand Frank Lindenmeier als Schatzmeister sowie die beiden Beisitzer Walter Defren und Gemeinderat Tobias Köber. Aktuell hat die FDP im Ortsverband Heddesheim 23 Mitglieder.

