Oft werden kaputte Gebrauchsgegenstände weggeworfen, obwohl sie – vielleicht mit etwas Wissen und Ersatzteilen – für kleines Geld repariert werden könnten. Nicht anders bei Kleidung, die gut erhalten ausrangiert wird, nur weil ein kleines Loch drin ist. Das erste Heddesheimer RepairCafé des Klimabeirats will dem entgegentreten. Ziel ist es, gemeinsam zu reparieren und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag, 18. September, können Besucher des RepairCafés von 10 bis 13 Uhr in die Werkräume der Karl-Drais-Schule Heddesheim ihre kaputten oder funktionsuntüchtigen Gegenstände mitbringen. Vor Ort stehen versierte Ehrenamtliche bereit, die Spaß am Reparieren haben und einen Beitrag zum nachhaltigen Konsum leisten möchten.

Kostenlose kleine Reparaturen

Ob Lampe oder Föhn, Kleidung oder Fahrrad: Alles, was nicht mehr funktioniert, kaputt oder beschädigt ist, kann mitgebracht werden. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Reparatur gelingt, sagen die Organisatoren vom Klimaschutzbeirat Heddesheim: „Die Fachleute im Repair Café haben fast immer eine Lösung.“ Werkzeuge und verschiedene Verbrauchsmaterialien sind vorhanden. Die Reparatur ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten.

Für die Besucher gilt die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg mit der bekannten 3 G-Regelung (Zutritt für Geimpfte, Genesene oder Getestete mit Nachweis). Weitere Informationen erteilt die Umweltbeauftragte im Rathaus, Angelika Hornig, per E-Mail an angelika.hornig@heddesheim.de oder unter Telefon 06203/10 12 81. red/agö

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2