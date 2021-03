Das Vorhaben, im Zuge der Sanierung der Wasserbettstraße in Höhe der Turnhalle einen geschützten Überweg für Schulkinder herzustellen, gestaltet sich schwierig. „Wir sind in intensivem Austausch mit der Polizei und der Straßenverkehrsbehörde“, sagte Bürgermeister Michael im Gemeinderat. Es zeichne sich ab, dass eine Fahrbahnverengung mit entsprechenden Modulen die einzige Möglichkeit sei. Das sei zwar deutlich besser als die aktuelle Situation – aber „nicht mein Favorit“, wie Kessler sagte. Ein verkehrsberuhigter Abschnitt mit Schritttempo sei jedoch nicht zu bekommen, auch kein Zebrastreifen.

Die rund 400 000 Euro teure Sanierungsmaßnahme in der Straße (zweiter Bauabschnitt) beginnt derzeit und soll voraussichtlich im Juni beendet sein. Neben der Erneuerung der Wasserleitung wird auch an der Gasleitung gearbeitet, und es werden Leerrohre für das Glasfasernetz gelegt. Am Ende wird die Straßendecke erneuert. agö