Da kam fast jeder drauf, der bis drei zählen kann, oder? In unserem Osterrätsel vom Montag hat sich das Ei vor der Alten Schule in der Heddesheimer Beindstraße versteckt. Fast 40 Einsender haben es richtig erkannt und uns die Lösung geschickt. Der einen oder dem anderen mag dabei der Hinweis „eins und eins zusammenzählen“ geholfen haben – Rechnen lernt man schließlich in der Schule. Andere führte möglicherweise die Formulierung vom „guten Ton“ auf die richtige Spur – immerhin nutzt die Musikschule seit vielen Jahren die Räumlichkeiten.

Im Jahr 1868 erbaut

Zur 1100-Jahrfeier 2017 hat die Gemeinde an verschiedenen, historisch bedeutsamen Stellen im Ort Hinweistafeln anbringen lassen. Auch an der Alten Schule gibt es ein solches Schild. Wie übrigens an insgesamt 19 Stationen, die sich bei einem Osterspaziergang entdecken lassen. Eine Übersichtskarte finden Interessierte auf den Internetseiten der Gemeinde (www.heddesheim.de) unter der Rubrik „Unsere-Gemeinde“. Die Infotafel an der Alten Schule informiert unter anderem darüber, dass das Gebäude 1868 von der politischen Gemeinde erbaut wurde. Und zwar für beide Konfessionen, die zuvor ihre eigenen Schulhäuser hatten.

Die Alte Schule in Heddesheim. © Marcus Schwetasch

Wer in der Ortschronik blättert, die ebenfalls zum 1100. Jubiläum entstand, erfährt über die Schulgeschichte noch mehr. Etwa, dass in dem damaligen Tabakdorf in den 1860er Jahren zwischen der evangelischen und der katholischen Gemeinde ein regelrechter „Schulkampf“ ausgetragen wurde. „Besonders die evangelische Gemeinde stand unter Zugzwang“, heißt es in dem Kapitel: „Ihr 1820 in der Oberdorfstraße erbautes (und 1976 abgerissenes) Schulhaus war schon lange zu klein, so dass man die unteren Klassen hatte auslagern müssen, und auch die Lehrerwohnungen waren unzureichend.“

Zwischen 1862 und 1866 wurde demnach diskutiert, wie die Situation verbessert werden soll: Indem beide Schulgebäude, das evangelische und das katholische, neu beziehungsweise umgebaut würden? Oder doch durch den Bau einer „Kommunalschule“, wie ihn die Mannheimer Bezirksbauinspektion schon 1863 ins Spiel gebracht hatte? Die Katholiken wollten offenbar ihren eigenen Neubau, setzten sich damit aber nicht durch: Die Entscheidung der politischen Gemeinde fiel zugunsten eines neuen Schulhauses für beide Konfessionen. 1868 wurde es in der Beindstraße gebaut.

Das alte evangelische Schulhaus wurde an einen Bierbrauer verkauft, der darin seine Wirtschaft einrichtete. Das katholische Schulhaus wurde zum Farrenstall umgebaut. Dieser wiederum wurde laut Ortschronik in den 1960er Jahren abgerissen. Ungefähr dort befindet sich heute die Sparkasse. Die Gemeinde war gewissermaßen ihrer Zeit voraus: Ab 1876 wurden Simultanschulen Pflicht.

Allerdings hatte man beim Neubau wohl den Bedarf unterschätzt. Denn auch das Gebäude an der Beindstraße war bald zu klein. 1895/96 baute die Gemeinde also das nächste Schulhaus, jenes in der Schulstraße. Längst ist auch dieses eine „alte Schule“: Der Erweiterungsbau der Hans-Thoma-Schule, der aktuell saniert wird, wurde 1958 eingeweiht. Weil die Schülerzahl weiter stieg, folgte Anfang der 1970er Jahre schon der nächste Neubau in der Rheinstraße. Dort zog 1972 die Johannes-Kepler-Hauptschule ein (heute Karl-Drais-Gemeinschaftsschule). Erst mit ihr wurde die „Alte Schule“ in der Beindstraße für ihren Ursprungszweck entbehrlich.

Nachdem das Gebäude für 1,2 Millionen Mark renoviert und umgebaut worden war, wurde es im Herbst 1979 ein zweites Mal eröffnet. Eingezogen waren dort der Heddesheimer Polizeiposten, die Musikschule und verschiedene Vereine. Auch Fraktionsräume beherbergte es in den folgenden Jahrzehnten. Heute sind sowohl die Fraktionen als auch die Polizei ausgezogen. Die Musikschule ist noch am Platz – und natürlich der „Ratskeller“ samt Biergarten, in dem Wirt Nino italienische Spezialitäten auftischt. Beziehungsweise während des Corona-Lockdowns zum Mitnehmen anbietet.

