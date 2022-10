Von Peter Jaschke

In Heddesheim hat Bürgermeister Achim Weitz am Donnerstag eine neue Gemeinderätin verpflichtet: Melek Güven (SPD) rückt aufgrund ihres Wahlergebnisses von 2019 in das Ortsparlament nach. „Als erste Frau mit kurdischen Familienwurzeln“, sagt die in Deutschland geborene 26-Jährige im Gespräch mit dieser Redaktion und fügt hinzu: „Das finde ich wundervoll, weil es zeigt,

...