Erst EM-Spiel, dann Archäologie

Der Vortrag „Neue archäologische Funde in Heddesheim“ mit Klaus Wirth, Abteilungsleiter im REM, war für Dienstag, 29. Juni, 19 Uhr geplant. Der Termin wurde aufgrund der Coronabestimmungen bereits mehrfach verlegt. Um eine Überschneidung mit dem EM-Spiel Deutschland gegen England zu vermeiden, hat die Volkshochschule den Beginn auf 20.15 Uhr verschoben. Im Mittelpunkt des Vortrags stehen Grabungen im Frühjahr 2020 in Heddesheim, Oberdorfstraße 19 und Weidigstraße 1, die zur Entdeckung weiterer Siedlungsteile ab dem 7. Jahrhundert führten. Insgesamt erstreckt sich diese Siedlung ab der späten Merowingerzeit (7. Jh.) auf einer Nordsüd-Ausdehnung von rund 85 Meter. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Voranmeldung aber erforderlich (per Mail: vhs@heddesheim.de). red

AdUnit urban-intext1