Erschließung 1,3 Millionen Euro günstiger

Erde ist schon viel bewegt worden, in Kürze soll der offizielle erste Spatenstich für das Nahversorgungszentrum im Neubaugebiet Mitten im Feld II erfolgen. Das kündigte Bürgermeister Michael Kessler in der jüngsten Gemeinderatssitzung an. Dass das Baugebiet in der Sitzung auf der Tagesordnung stand, hatte aber einen ganz anderen – für die Grundstückseigentümer wohl nicht minder erfreulichen – Grund: Die Abrechnung der Erschließungskosten liegt vor, und sie fällt deutlich günstiger aus als erwartet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie Christian Pörsch, Amtsleiter für Städtebau und Hochbau, darlegte, belaufen sich die gesamten Erschließungskosten auf knapp sieben Millionen Euro. Pro Quadratmeter Baugrund ergeben sich daraus Kosten von 121 Euro netto. Die ursprüngliche Prognose war von 145 Euro ausgegangen – bei rund 1,3 Millionen höheren Gesamtkosten. Dass die Abrechnung schon jetzt vorgelegt werden könne, sei ein Vorteil der Arbeit mit einem privaten Erschließungsträger, führte Bürgermeister Michael Kessler aus. Er wisse von Fällen, wo die Eigentümer erst nach Jahren oder gar Jahrzehnten damit konfrontiert würden – meist keine erfreuliche Überraschung.

Beigetragen zur günstigeren Kostenentwicklung haben laut Pörsch im konkreten Fall insbesondere bessere Ausschreibungsergebnisse bei den Tiefbauarbeiten (Straße, Kanal). Etwas weniger Geld als erwartet floss auch in die archäologischen Untersuchungen, die gleichwohl um ein Vielfaches teurer kamen als im ersten Bauabschnitt. Das Breitbandnetz kostete die Gemeinde gar nichts, weil die Telekommunikationsunternehmen selbst tätig wurden. Mehr ausgegeben wurde hingegen für die Freianlagen: „Hier haben wir in höhere Qualität investiert“, betonte Pörsch und verwies auf die Spiel- und Grünflächen. „Ich glaube, das sieht man auch“, unterstrich Bürgermeister Michael Kessler. Die Spielanlagen würden demnächst freigegeben, versprach er. Zunächst habe man die Bepflanzung etwas anwachsen lassen wollen.

Dank der günstigeren Kosten erhalten nun alle Eigentümer eine Rückzahlung. „Das wird in den nächsten Tagen für Freude sorgen“, so Kessler. Auch die Gemeinde erhalte noch Geld zurück für Maßnahmen, die erst in den nächsten Jahre erfolgen sollen. Dazu gehöre etwa die Asphaltschlussschicht, die während der Bauarbeiten leiden würde und daher erst in zwei bis drei Jahren aufgebracht werde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2