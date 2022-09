Erfolgreicher Saisonabschluss

Mit dem letzten Spiel in Mannheim-Viernheim endet die diesjährige Saison der Kurpfälzer Seniorenrunde KSR. Nachdem in den letzten zwei Jahren die volle Saison nicht gespielt werden konnte, war dieses Jahr wieder alles im normalen Bereich.

Die Kurpfälzer Seniorenrunde wurde 2009 ins Leben gerufen. Die fünf teilnehmenden Mannschaften kommen aus Heddesheim, Heidelberg-Lobenfeld, Mannheim-Viernheim, Neustadt/ Pfalz und Wiesloch.

Auf jeder Anlage findet in der Saison ein vorgabewirksames Turnier statt, jeweils fünfzehn Spielerinnen und Spieler pro Club gehen an den Start, die acht Besten jedes Teams kommen in die Nettowertung.

Die sportlichen Turniere finden ihren jeweiligen Abschluss mit einer entspannten Abendveranstaltung, wobei das gesellschaftliche und freundschaftliche Miteinander gepflegt wird.

Auch in diesem Jahr konnten die Favoriten aus Mannheim-Viernheim den Pokal wieder mit nach Hause nehmen. Heddesheim kann mittlerweile aus einem Fundus von fast 30 SpielerInnen auswählen. Die Captains Elisabeth und Manfred Rech haben daraus ein tolles Team gebildet, bei dem der Spaß im Vordergrund steht. Sofort nach der Ausschreibung ist innerhalb kurzer Zeit die Teilnehmerliste voll und es wird eine Warteliste geführt für den Fall, dass doch der ein oder andere absagen muss. So kommt im Laufe der Saison doch jeder zum Einsatz.

Am letzten Spieltag wurde bei ziemlich warmen Temperaturen gestartet, aber alle haben das Turnier problemlos beendet. Bei der Abendveranstaltung gab es dann noch die Siegerehrung und alle freuten sich schon auf die neue Saison.

Weitere Infos dazu auf der Homepage des GC Heddesheim, wo unter Spielbetrieb alle interessanten Infos zu finden sind. red