Entspannung unter freiem Himmel

Da es die Pandemie-Situation wieder ermöglicht, bietet der Heddesheimer Entspannungscoach Mario Münzer wieder seine kostenlosen Meditationsrunden unter freiem Himmel an. Ab Mittwoch, 9. Juni, finden die Runden bei trockenem Wetter wieder jeden zweiten Mittwoch auf der großen Wiese an der Freizeithalle in Heddesheim statt (voraussichtlich bis einschließlich 18. August). Mitzubringen sind eine Decke oder Yogamatte, bei Bedarf etwas zu trinken und viel Lust auf gemeinsame Meditation. Wie üblich wird es einen Mix aus Atemübungen sowie offenen und geführten Meditationen und Traumreisen geben. Vorkenntnisse sind keine nötig. Es gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus. red

